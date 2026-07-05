Las actividades del III Festival de Narración Oral protagonizan la programación cultural de la Diputación de Málaga

Archivo - Imagen de archivo de la presentación de la II edición de Festival Itinerante de Narración Oral 'Una provincia de cuentos'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga oferta una programación cultural para la próxima semana protagonizada por las actividades del III Festival de Narración Oral 'Una provincia de Cuento' en el Valle de Abdalajís. La agenda se completa con actuaciones musicales y exposiciones en municipios de la provincia y en la capital.

Durante el mes de julio se celebra la tercera edición del Festival de Narración Oral 'Una provincia de Cuento' en los municipios de Fuente de Piedra, Valle de Abdalajís, Salares, Atajate y Málaga capital. Esta actividad pone en valor la tradición oral de las diversas comarcas de la provincia, ha destacado el organismo provincial en una nota.

Además de contar con voces profesionales de la narración oral, se invita a personas mayores que quieran contar alguna historia. De este modo, el festival cuenta con la participación de Luís Correira Carmelo (Portugal), Estrella Ortiz (Guadalajara), Carles García (Logroño), Elia Tralará (Segovia), Eva Andújar (Valencia), Alberto Mateo (Cádiz), Irene Reina (Huelva) y Diego Magdaleno.

El jueves 9 de julio a las 22,00 horas, en la Plaza del Reondón del Valle de Abdalajís, Irene Reina conducirá la actividad 'Historias del Valle de Abdalajís' donde se narrarán cuentos basados en historias locales de cada pueblo. Los relatos se conformarán con los recuerdos que personas de cada localidad aportan para el espectáculo. De esta forma, en cada pueblo, se contará la memoria colectiva del lugar en forma de cuento, incluyendo aquellas anécdotas acaecidas en la zona.

La siguiente actividad será el viernes 10 de julio, a las 22,00 horas, con salida desde la Plaza del Ayuntamiento, Luis Correia Carmelo realizará un 'Paseo con cuentos y música' acompañado por el músico Don Jozelito tocando la flauta y el tamboril. Recorrerá las calles del pueblo deteniéndose en lugares emblemáticos para contar y escuchar historias del lugar.

El sábado 11 de julio a las 22,00 horas, en la Plaza del Reondón, Luis Correia Carmelo estará a cargo de 'Cuentos para público adulto y joven'. Esta actividad, destinada a público adulto, contempla cuentos y narraciones de la mano de profesionales del ámbito sobre algún lugar emblemático del pueblo.

La Joven Orquesta Provincial de Málaga ofrece un concierto el miércoles 8 de julio, a las 21,00 horas, en el Teatro del Carmen de Vélez-Málaga en el que interpretará un variado programa compuesto por obras de Federico García Lorca, Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo. El espectáculo culminará con el mítico 'Concierto de Aranjuez'. La entrada es libre hasta completar aforo.

La cantante Macarena Albarracín participa el sábado 11 de julio en el VIII Certamen Flamenco de Totalán con su espectáculo 'La copla sigue adelante'. Será en la Plaza Antonio Molina a las 22,00 horas. A través del espectáculo, Macarena Albarracín recorre los clásicos más conocidos y versionados y se asoma a otros temas más actuales dando paso así a nuevos autores que demuestran la continuidad de estilo musical.

La muestra colectiva 'En clave de luz', organizada por Aula 7, ubicada en el espacio expositivo de la Diputación Provincial de Málaga Pacífico 54 se despide el 10 de julio. Compuesta por 79 piezas realizadas por fotógrafos miembros de Aula 7, tiene en la música y en el baile el eje común de su temática. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas. Festivos cerrado.

Por otra parte, la exposición 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas. Se podrá visitar desde el 2 de junio al 20 de septiembre, de lunes a sábados de 10.00 a 20.30 horas. La entrada libre hasta completar el aforo.

La exposición 'INT 25' llega al MVA el próximo 10 de julio. Se trata de una muestra compuesta por 52 obras realizadas por el alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) durante el curso 2024/2025.

Acoge una amplia variedad de propuestas artísticas a través de diferentes medios como la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, el vídeo o la instalación, entre otros, y se podrá visitar hasta el 23 de septiembre de 2026.

En la exposición participan Ana Gallardo Fuentes, Andrea Reina, Ani Jiménez González, Candela Fernández, Clara Basterrechea, Elena García Zafra, Estela González García, Eugenia Castillo, Francisco Luis Ruiz Zea, Irene Rujas Arranz, Irene Verdejo Navarro, Jesús Murán, Mar Hernández Alarcón, María Muñoz Jiménez, María de la Paz Villalba, Marina Aragón González, Marina Martínez Pacheco, Marina Maturana García, Nassra Musa Uychoco, Paula Lisbona, Sandra Rodríguez Haro, Vera Carmen y Yessenia López Lara.