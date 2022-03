La actriz María Hervás, Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras 2022

MÁLAGA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz María Hervás ha sido galardonada con el Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras 2022, según ha informado el jurado este lunes en un acto en Málaga.

En un vídeo, Hervás ha dicho que está "profundamente agradecida" y "super ilusionada", asegurando que le "sorprende" que haya sido la escogida para recibir este premio. "No me lo esperaba", ha admitido.

Asimismo, ha explicado que se encuentra trabajando, por lo que no ha podido asistir al acto en Málaga, no obstante, ha prometido que "emplearé el premio en hacer algo creativo y a la altura de la Fundación", agradeciendo, de nuevo, el galardón.

EL jurado ha estado compuesto por Luis Alegre, periodista y cineasta; Luis Bassat, publicista; Montserrat Domínguez, periodista; Víctor García de Gomar, director artístico del Teatro del Liceu de Barcelona; Luis Manso, productor de cine; Leticia Moreno, Premio FPdGi Artes y Letras 2012; y Rafael R. Villalobos, Premio FPdGi Artes y Letras 2019.

El jurado ha concedido el premio, según ha explicado el presidente del jurado Luis Bassat, por "su excelencia y versatilidad como actriz, dramaturga y productora; por el compromiso y calado social de sus propuestas; y por su manera de entender el teatro como herramienta de reflexión y cambio". "Actriz de teatro, cine y televisión ha sido galardonada con los principales premios de interpretación de España".

Asimismo, han destacado que "ha compaginado una sólida trayectoria en teatro con su experiencia en el ámbito audiovisual y ha desarrollado proyectos propios como escritora y directora", entre otros. "Su sensibilidad, creatividad y espíritu de superación sintoniza con las inquietudes de nuestro tiempo y generaciones más jóvenes". Por todo ello, el jurado ha concedido por unanimidad el Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras a María Hervás.

El fallo del jurado se ha dado a conocer durante la inauguración del Tour del Talento en Málaga, que ha estado presidida por los reyes don Felipe y doña Letizia, junto con la ministra de Educación, Pilar Alegría; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otras autoridades.