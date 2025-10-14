Actualizan y adecúan el proyecto para la rehabilitación del Corralón de las Dos Puertas en Málaga

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) dependiente de la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio está actualizando y adecuando el proyecto para la rehabilitación del Corralón de las Dos Puertas, inmueble del centro de Málaga incluido en el Catálogo Histórico Andaluz y en el de Edificaciones Protegidas del PGOU de Málaga.

Así lo ha dado a conocer la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo, quien ha expresado su deseo de que esta documentación pueda ser recepcionada con el visto bueno correspondiente por su Consejería lo antes posible para "poder poner en valor" este espacio.

Del Pozo ha contestado así a la pregunta formulada este martes en comisión parlamentar por el grupo Vox a través del diputado regional Antonio Sevilla, quien ha acusado a la Junta de "falta de interés o de voluntad política".

El diputado ha recordado que el inmueble figura en la Lista Roja de Hispania Nostra y ha detallado "caídas en la medianera, entradas de agua y amenaza de desplome" que agravan su situación. "Lo sorprendente y grave es que la propietaria es AVRA, Junta de Andalucía. Aquí no caben excusas de competencia: es patrimonio de todos y está en manos de la administración que lo abandona", ha criticado.

"El Corralón de las Dos Puertas es el último corralón intacto que queda en la ciudad: casa de vecinos con patio central y galerías abiertas, testimonio vivo de la Málaga obrera que marcó barrios como El Perchel o La Trinidad. No puede seguir tapiado y degradándose", ha dicho Antonio Sevilla durante su intervención.

Para terminar su pregunta, ha recordado las palabras de la concejala del grupo municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, quien advirtió que "los corralones no son un decorado para mayo; son hogares, cultura viva e identidad popular".

La consejera Patricia del Pozo ha comenzado su intervención mostrando su confianza en que "pronto esta situación se resuelva", y ha explicado que se trata de una edificación que refleja la tendencia inmobiliaria de las "casas de vecindad" que se hicieron en muchos barrios de la capital malagueña en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX para las familias que se trasladaban del campo a la ciudad para buscar oportunidades laborales.

Del Pozo ha reconocido que el corralón, que data de en torno al año 1900, pertenece a la AVRA y que forma parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con la consideración de bien de catalogación general. Y también está incluido en el Catálogo de Edificaciones Protegidas del PGOU de Málaga con un nivel de protección arquitectónica grado uno.

"Este corralón pertenece al grupo de solares del extinto convenio de Tecnocasa que el PSOE dejó sin impulso en 2010 en Málaga", ha recalcado la consejera, que ha dicho que podría albergar hasta diez viviendas protegidas.

Del Pozo ha dicho que desde 2019 la AVRA se puso a trabajar para su puesta valor "tras muchos años de abandono", y que fruto de este trabajo, en diciembre de 2020, se presentó por AVRA el proyecto básico y de ejecución de reforma y rehabilitación del edificio, así como un estudio de patologías realizado por una empresa especializada.

En 2021, en una visita técnica de inspección, se constató que el edificio es diáfano en su interior y conserva su estructura, fachada exterior y cubierta. En julio de 2021 se emitió y notificó a AVRA por parte de Cultura un informe de reparos sobre el proyecto presentado, y en verano de 2023 se mantuvo una reunión para impulsar este y otros proyectos sobre inmuebles de AVRA.

"AVRA nos ha trasladado que el proyecto se encuentra en fase de actualización por parte de la agencia. Se está trabajando para la incorporación de los requerimientos de Cultura conjugándolo con las necesidades normativas en materia de vivienda protegida", ha expresado la consejera.

Finalmente, Patricia del Pozo ha expresado su deseo de que lo antes posible se emita una comunicación que dé conformidad para que se pueda poner en marcha un proyecto de rehabilitación del Corralón de las Dos Puertas.