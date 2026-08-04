Acuerdan inicio de trámites para urbanización de la Vega de Campanillas, donde se prevén 7.339 nuevas viviendas

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MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este martes el inicio de los trámites para la urbanización de la Vega de Campanillas, donde se prevén 7.339 nuevas viviendas, 4.140 de ellas protegidas.

En concreto, se ha dado luz verde al inicio del trámite de información pública de la propuesta de delimitación de una actuación de transformación urbanística de nueva urbanización denominada ATU-UN 'Vega de Campanillas', promovido de oficio por el Consistorio, y que comprende a los sectores denominados en el Plan General (PGOU) como SUS-CA.17 'Vega Los Martínez' y SUS-CA.18 'Vega San Ginés'.

En esta urbanización conjunta también se incluye el SG-CA.6 'Vial Este-Oeste Campanillas. Tramo este', según han informado la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, y la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero.

Esta figura de planeamiento, prevista en la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), permitirá, al tratarse de suelo urbanizable sectorizado, desarrollar de manera conjunta la tramitación urbanística, en este caso a través de un Plan Parcial de Ordenación, para la urbanización de estos dos ámbitos ubicados en el distrito de Campanillas.

Esta actuación reducirá significativamente el plazo de los informes preceptivos necesarios para la ejecución de las obras de urbanización requeridas para comenzar la edificación de las viviendas libres y protegidas que se contemplan en ambos sectores.

Por otro lado, en cuanto a asuntos de Urbanismo, también se ha dado luz verde de forma inicial al estudio de detalle de la parcela 13 del proyecto de reparcelación del PAM-PT.1 del Plan Especial de Reforma Interior del ámbito de 'El Tomillar', en el distrito Puerto de la Torre.

Está promovido por Gestión de Proyectos Tomillar S.L. y tiene por objeto la definición de las alineaciones interiores y exteriores, así como la adecuada integración en el entorno de la edificación prevista, según establece la normativa urbanística andaluza para parcelas con una superficie superior a 800 metros cuadrados (m2).

El estudio de detalle, que se circunscribe a una parcela situada en la calle José Trigueros, 9, plantea la construcción de 21 viviendas unifamiliares de planta baja más 1, de modo que se adapten a la topografía del terreno y que se potencien las zonas verdes comunes.

Por otro lado, se ha aprobado disponer que se promueva una consulta pública con relación al documento de Avance de la Modificación de elementos del PGOU en las parcelas calificadas de comercial en el ámbito del SUNC-O-BM.2 'calle Aceituno', en el distrito Churriana.

Este trámite está impulsado por Newland Management SL y tiene por objeto la implantación de determinadas actividades económicas vinculadas al sector de automoción que con la calificación actual no se permite, todo ello, sin incremento del aprovechamiento urbanístico y manteniendo las dotaciones públicas previstas.