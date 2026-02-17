El acusado del atropello mortal a un joven inconsciente en el suelo dice que no fue intencionado: "Estaba asustado"

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

MÁLAGA 17 Feb.

El joven acusado de presuntamente atropellar a otro en Málaga cuando este estaba inconsciente en el suelo a causa de una pelea entre otras personas ha negado que quisiera arremeter contra este y sus amigos, que resultaron heridos; y ha dicho que solo quería huir. "No hice nada intencionadamente. No era consciente de lo que sucedió", ha declarado, insistiendo en que "estaba asustado".

Un jurado popular juzga desde este martes a este joven, para el que la Fiscalía pide 50 años de cárcel por los delitos de conducción temeraria en concurso con uno de asesinato; y otros tres delitos de asesinato en grado de tentativa. La acusación particular que representa a la familia del fallecido pide 25 años por un delito de asesinato.

Los hechos sucedieron en mayo de 2022 en la puerta de una discoteca. El acusado celebraba su cumpleaños con varios amigos, al igual que la víctima con su grupo. A la salida, se estaba produciendo una pelea entre otros jóvenes que se agredían con botellas de cristal y en esa pelea alguien dio un botellazo a la víctima, que cayó al suelo inconsciente, yendo sus amigos a ayudarle.

Según las acusaciones, mientras, el procesado y sus amigos fueron al coche y cuando circulaban por la zona el copiloto recibió un golpe, que le hirió, tras lo que el conductor "realizó un brusco e inesperado" cambio de sentido y "embistió a toda velocidad, de forma intencionada" al grupo de jóvenes, de forma que la víctima fue arrastrada 13 metros y falleció y otros tres salieron despedidos.

El procesado ha asegurado que ese día había bebido y había tomado MDMA y cocaína, algo que no declaró en la instrucción porque sus anteriores abogados le dijeron que no lo hiciera. Así, ha insistido en que a la salida de la discoteca, ya en el coche, notó un golpe, un botellazo que cree que fue directamente en su amigo porque lo vio con la cara ensangrentada. Por eso, ha dicho, "me asusté".

Según ha explicado, hizo el cambio de sentido "porque estaba asustado, quería huir", y ha incidido en que notó un golpe y dedujo que "el peligro" venía de delante del coche, donde "también había gente"; pero en ningún momento vio nadie en el suelo, no fue consciente de que había arrollado a una persona y sus acompañantes no le dijeron en ese momento que había pasado encima de nadie.

Preguntado por el abogado de la acusación particular sobre si notó el choque contra el parabrisas de dos personas que salieron despedidas, ha señalado que sí, pero ha insistido en que no paró porque "estaba asustado, temía por mi vida y quería quitarme de en medio".

"Yo no hice nada intencionadamente. No era consciente de lo que sucedió. Noté que el coche se me fue, pero pensé que era un badén o algo así", ha aseverado el joven, quien ha incidido en que "en ningún momento iba a arremeter contra un grupo de personas".

Cuando llegó a casa, ha explicado que se acostó porque "estaba colocado" y al despertar supo lo que había pasado por una red social, habló con sus padres que le buscaron un abogado y decidió entregarse poco después. No consultó a ningún amigo sobre que se iba a entregar, sí lo comentó.

Su defensa ha argumentado que esta "es la historia de un conductor normal, de un chico normal que se enfrenta a una tragedia el día de su cumpleaños". "Le han arruinado la vida o se ha arruinado la vida. Pero no fue un crimen, fue una reacción incontrolada", ha incidido el letrado.

"No estamos ante un asesino, sino un conductor imprudente. Entró en pánico y reaccionó de forma imprudente", ha asegurado el abogado defensor, quien ha negado que exista en su actuación ensañamiento, intencionalidad o venganza. "No es un asesino, también es víctima de este acto incontrolado, que le acompañará el resto de su vida sea cual sea el resultado de este juicio", ha concluido.