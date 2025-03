Un acusado niega haber agredido a una mujer y arrojarla al vacío en Málaga: "Llevo dos años en prisión siendo inocente"

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de matar a una mujer, a la que había contratado para servicios de prostitución, al supuestamente clavarle un cuchillo y luego lanzarla al vacío por la ventana de la casa en la que vivía en Málaga, ha negado los hechos. "Llevo dos años en prisión siendo inocente", ha asegurado en varias ocasiones ante el jurado popular que lo juzga desde este lunes.

Los hechos sucedieron en abril de 2023. La Fiscalía solicita en su escrito provisional de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, una pena de 14 años de prisión por un delito de homicidio; mientras que la defensa sostiene que no hay delito, ya que nunca agredió a la mujer y la caída al vacío de esta, de nacionalidad colombiana, fue "un accidente".

El procesado ha declarado con ayuda de una traductora, ya que es de nacionalidad serbia y lleva en España desde 2018, que concertó esa noche los servicios sexuales de varias mujeres, entre ellas la víctima; y que había consumido alcohol y cocaína, pero no se considera un adicto. También ha indicado que cuando contrató a la mujer pidió que trajera bebida, tabaco y droga, pero esto último se le olvidó en el coche de la persona que la había llevado, que subió hasta la puerta.

Según la Fiscalía, el acusado, al creer "erróneamente" que se había puesto de acuerdo con otras personas, que, supuestamente, esperaban fuera para atacarle y robarle después de que ella les abriera la puerta, comenzó a comportarse de manera "violenta y agresiva" con ella, a la que pinchó con un cuchillo debajo de la mandíbula y "consiguió alzarla y lanzarla al vacío".

Pero, según el hombre, "una cosa así solo la puede hacer una persona enferma" y él no lo está. Sí ha aseverado que estaba convencido de que había alguien al otro lado de la puerta, ya que ha relatado que la mujer comenzó a abrirla "sin motivo" y cree que comenzó a hablar con alguien que supuestamente estaba fuera, por lo que pensó que iba a dejarlo entrar para robarle.

Entonces, dice, revivió "el trauma" de un suceso así que sí tuvo lugar años antes en Alemania y asegura que se quedó en la puerta todo el rato, cogió un cuchillo y la aporreó con él y gritó desde dentro para pedir ayuda a los vecinos; quería proteger su vida de la persona que creía que había fuera; estaba 100% convencido de que iban a robar; y no volvió a ver a la mujer.

Ha dicho no saber por qué en la herida de la mujer en el cuello había restos biológicos de él y en el cuchillo, de ella; pero ha reiterado que no ha hecho "absolutamente nada" y ha explicado que desde la puerta, de donde ha asegurado que no se movió, no podía ver a la mujer, así como que no supo que ella había fallecido en el acto hasta días después.

"Nunca le hubiera hecho daño a la mujer", ha insistido el acusado, quien ha incidido en que no supo por qué lo detenían hasta que no tuvo la asistencia de una persona que le tradujera lo que había sucedido.