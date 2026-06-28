Adelante Andalucía constituye en Málaga la Asamblea del Valle del Guadalhorce y su entorno

El diputado de Adelante Andalucía por Málaga en el Parlamento andaluz, Luis Rodrigo, en la manifestación de la vivienda de Málaga. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁRTAMA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha constituido oficialmente la Asamblea del Valle del Guadalhorce y su entorno, "un nuevo espacio de encuentro y coordinación entre militantes y simpatizantes de distintos municipios de la comarca".

La formación ha informado en una nota que la asamblea quedó constituida durante una reunión celebrada en Cártama (Málaga) en la que participaron personas procedentes de Almogía, Alhaurín de la Torre, Coín, Monda, Pizarra y el propio municipio cartameño, junto al diputado de Adelante Andalucía por Málaga en el Parlamento andaluz, Luis Rodrigo. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

En este contexto, la nueva estructura "nace con la voluntad de reforzar la presencia de Adelante Andalucía en los municipios del Valle del Guadalhorce, favorecer el trabajo conjunto entre localidades y servir de cauce para trasladar a las instituciones las necesidades y reivindicaciones de la comarca", ha informado el partido. Durante el encuentro fue elegida como portavoz la almogiense María del Mar Martín.

Entre las líneas de trabajo planteadas por la asamblea se encuentran "el contacto permanente con asociaciones y colectivos del territorio, la defensa de los servicios públicos, el acceso a la vivienda, la mejora de las infraestructuras necesarias para la comarca y la protección del entorno natural", ha desarrollado la Asamblea.

En suma, la Asamblea del Valle del Guadalhorce y su entorno celebrará próximamente nuevos encuentros en distintos municipios con el objetivo de "seguir ampliando la participación y consolidar este espacio de trabajo comarcal".