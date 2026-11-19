Imagen de la candidata de Adelante Andalucía Málaga al Congreso de los Diputados, Alicia Rojas. - ADELANTE ANDALUCÍA MÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía Málaga al Congreso de los Diputados, Alicia Rojas, ha criticado la pérdida de poder adquisitivo y la carestía de la vivienda, aseverando que en Málaga "cada vez es más difícil vivir para quienes trabajamos".

"Alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados supone unos 1336 euros al mes mientras el salario mediano en Andalucía no llega a los 1500 euros mensuales", ha explciado Rojas, añadiendo que "no nos salen las cuentas: una persona que cobre el salario más habitual tendría que dedicar prácticamente todo su sueldo al alquiler".

"Hay otro dato más demoledor: el 23% de las viviendas en venta en Málaga supera el millón de euros, ¿Para quién se está construyendo la ciudad para quienes viven y trabajan aquí o para quienes vienen a especular con la vivienda?", ha explicado la candidata, según ha recogido la formación en una nota.

Además, ha defendido que la vivienda es un derecho no un negocio, recalcando que Málaga "no puede expulsar a sus vecinos": "Aquí tenemos que desarrollar nuestra vida y no estar al servicio de la especulación inmobiliaria", ha reclamado Alicia Rojas, quien está en el tercer puesto de la lista de Adelante Andalucía para las elecciones generales del 29N.

"Andalucía tiene un problema muy grave, trabajar no garantiza poder vivir dignamente. Los datos lo demuestran: el salario mediano en nuestra tierra es de apenas 18000 euros netos al año, y hablamos del salario mediano que no del medio, porque es la cantidad que nos permite saber lo que cobra la mayoría de la gente", ha afirmado Rojas afirmando que "mientras los precios no dejan de subir, los salarios no crecen al mismo ritmo".

A su juicio, "tenemos una economía que genera riqueza pero esa riqueza no está llegando a quienes la producen, que son las trabajadoras". Por ello, Rojas ha señalado que una de las medidas más urgentes del programa de Adelante Andalucía y que mejor acogida tiene entre las vecinas que se acercan a las mesas informativas: "Defendemos que los salarios tienen que subir con los precios, recuperar el poder adquisitivo perdido y avanzar hacia juna jornada laboral de 32 horas semanales sin reducción salarial. Trabajar tiene que servir para vivir no para sobrevivir".