La candidata al Congreso de los Diputados por Adelante Andalucía Málaga, Ana Jiménez, en un reparto en Málaga - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso de los Diputados por Adelante Andalucía Málaga, Ana Jiménez, ha asegurado este sábado que "defender la costa no es expulsar a sus vecinos y borrar su memoria, El Palo y Pedregalejo no deben convertirse en más escaparates".

Así lo ha señalado Jiménez que ha acompañado y escuchado en Málaga a las vecinas de dos zonas de familias trabajadoras que "están sufriendo las consecuencias del abandono institucional en múltiples aspectos de su vida".

En concreto, ha estado con el voluntariado de la plataforma Bosque Urbano Málaga que tenía prevista una nueva plantación en los terrenos de la antigua Repsol en la zona Oeste de la capital malacitana y luego en el otro extremo de la ciudad junto a los vecinos de El Palo y Pedregalejo, "que se ha convertido en otro foco de gentrificación en la urbe".

"Cientos de familias llevan años viviendo en la incertidumbre del deslinde de costas, la línea que delimita el dominio público terrestre y que pone en cuestión la situación de las viviendas tradicionales de las familias pescadoras", ha indicado Jiménez, que ha asegurado que llevará al Congreso que "Costas regularice estas viviendas y dé seguridad jurídica a quien lleva toda la vida viviendo aquí".

Al respecto, ha incidido en que "no podemos tratar de la misma manera a las casas tradicionales de un barrio marinero y a las grandes operaciones especulativas que ocurren en nuestro litoral".

"Defender la costa no es expulsar a sus vecinos y borrar su memoria. El Palo y Pedregalejo deben ser barrios que estén vivos habitados por su gente y no nuevos escaparates para especular", ha agregado.

Por otro lado, junto al parlamentario andaluz por Málaga de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo; y al portavoz de Málaga capital, Antonio Carlos Rojas, la candidata ha acompañado a los voluntarios de Bosque Urbano Málaga en una nueva plantación en los terrenos de la antigua Repsol.

Ha recordado también que "llevan más de una década activos y no sólo plantan, riegan y cuidan los árboles, están manteniendo una importante batalla judicial para impedir que se vendan estos terrenos y se urbanicen".

Además, ha exigido "una descontaminación completa y segura de esta parcela y que en su totalidad se convierta en una gran zona verde. Ya hay demasiados bloques de pisos en esta parte de la ciudad. Ya está bien de seguir llenando la ciudad de cemento".

Jiménez, formada en Ciencias Ambientales y profesora de Biología, ha indicado que "las cifras son sangrantes: en general en esta parte de la ciudad hay 2,5 metros cuadrados de espacio verde por habitante con zonas críticas que están por debajo de esa cifra, muy alejado de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) que está entre los 9 o 15 metros cuadrados por habitante".

Por último, Rodrigo ha indicado que "estamos en una de las zonas más densamente pobladas de Europa, no hay que elegir entre bosque urbano o viviendas, a las vecinas se les prometió una gran zona verde en estos terrenos que son de la gente, no de una constructora".