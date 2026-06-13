Adelante Andalucía en Málaga renueva su coordinadora local y se prepara para el ciclo electoral municipal de 2027

Asamblea local de Adelante Andalucía Málaga, que renueva su coordinadora local, cuya portavocía local asume Antonio Carlos Rojas Gallego - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asamblea local de Adelante Andalucía en Málaga ha celebrado este pasado viernes una reunión extraordinaria en su sede de La Biznaga Verde y Blanca con el objetivo de analizar los resultados de las recientes elecciones andaluzas, renovar sus órganos de dirección local y definir la estrategia política de la organización de cara a las elecciones municipales previstas para el próximo año.

En un comunicado, han señalado que la asamblea se desarrolló en un "clima de unidad y participación", marcado por la valoración de los resultados obtenidos por Adelante Andalucía en los últimos comicios autonómicos y "por la necesidad de reforzar la presencia de la organización en los barrios y distritos de la ciudad durante los próximos meses".

Uno de los puntos centrales del orden del día fue la renovación de la coordinadora local de Málaga. Tras una etapa liderada por Luis Rodrigo, quien recientemente tomó posesión de su acta como parlamentario andaluz, la asamblea acordó por unanimidad el relevo en la portavocía local, que pasa a asumir Antonio Carlos Rojas Gallego.

Los asistentes agradecieron el trabajo realizado por la coordinadora saliente durante los últimos años y destacaron la labor desarrollada "en el crecimiento organizativo de Adelante Andalucía en la ciudad y el papel desempeñado durante la reciente campaña electoral autonómica, que culminó con la entrada de Luis Rodrigo en el Parlamento de Andalucía".

La nueva etapa estará encabezada por Antonio Carlos Rojas Gallego junto a una coordinadora renovada, elegida igualmente por consenso de la asamblea, con el objetivo de "fortalecer la implantación territorial de la organización y consolidar una alternativa política andaluza, municipalista y cercana a los problemas cotidianos de la ciudadanía malagueña".

Durante la reunión también se debatieron las principales líneas de trabajo para los próximos meses. La organización apuesta "por intensificar su presencia en los barrios, reforzar el contacto directo con colectivos sociales y vecinales y continuar denunciando las políticas de privatización y deterioro de los servicios públicos impulsadas por el PP tanto en la Junta como en el Ayuntamiento de Málaga".

Adelante Andalucía Málaga considera que el periodo que ahora comienza "será decisivo para construir una candidatura sólida y arraigada en la ciudad de cara a las elecciones municipales de 2027, con la voluntad de ampliar su representación institucional y convertirse en una herramienta útil para la defensa de los intereses de la mayoría social malagueña".

La asamblea concluyó con un mensaje de "cohesión y compromiso político" y reafirmó "la voluntad de la organización de seguir trabajando desde la calle, junto a los movimientos sociales y vecinales, para construir una Málaga más justa, sostenible y con mejores servicios públicos para toda la ciudadanía".