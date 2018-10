Adelante Andalucía reclama "un ejército de inspectores" para devolver "calidad de vida" a los trabajadores

Actualizado 25/10/2018 14:09:12 CET

Afirman que si están en el Gobierno andaluz condicionarán las ayudas a los hoteles al cumplimiento de condiciones laborales "decentes"

MÁLAGA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han reclamado un "ejército de inspectores" en la comunidad autónoma para garantizar que los trabajadores del turismo y de otros sectores "recuperan calidad de vida", incidiendo, además, en que las inspecciones permitirían "recuperar recursos".

"No es un gasto sino una inversión", ha sostenido la coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, quien junto al aspirante a vicepresidente y líder de IULV-CA, Antonio Maíllo, se ha reunido en el sindicato CCOO de Málaga con el colectivo de las camareras de piso.

Ambos dirigentes han defendido que Andalucía debe tener un marco que mejore las condiciones de los profesionales y pese a que la derogación de las reformas laborales es competencia estatal, Maíllo ha añadido que desde la comunidad andaluza "se puede construir esa mejora" para un sector como el de la hostelería, que supone el 13 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y que suma casi medio millón de empleos.

"Existe la posibilidad de intervención directa", has indicado, poniendo como ejemplo condicionar las ayudas "millonarias" a los establecimientos hoteleros para su rehabilitación a que cumplan "con unas condiciones laborales dignas".

Para Maíllo, "no se puede mirar para otro lado y dar subvenciones a quienes no cumplen los convenios laborales ni unas condiciones mínimamente decentes". En esta línea, Teresa Rodríguez ha incidido en que las administraciones públicas deben ser "aliadas de los trabajadores".

Ambos han coincidido, por ejemplo, en la necesidad de promocionar a aquellos empresarios que sí cumplen con las condiciones laborales de sus empleados "y en poner colorados" a los que no lo hacen, además de que la concesión de estrellas a los establecimientos se rija también por ese cumplimiento de las condiciones laborales.

A juicio del candidato a vicepresidente del Gobierno andaluz, no es lógico que en Málaga en el mes de agosto sólo hubiera tres inspectores de trabajo de guardia: "Con eso se está diciendo que la ley de la selva y la veda están abiertas".

"Un gobierno andaluz que de verdad defienda a sus trabajadores es un gobierno que debe hacer un convenio con el Estado para reforzar las inspecciones de trabajo durante el verano. Eso traslada un mensaje de que no está dispuesto a mirar para otro lado ante la explotación, ante el fraude de ley en los convenios o en la esclavitud laboral", ha manifestado a los periodistas.

En suma, según Maíllo, "existe la posibilidad de intervención directa" por parte del Gobierno autonómico, tal y como ha ocurrido en Baleares. En este punto, ha asegurado que si Adelante Andalucía llega al Ejecutivo condicionará las ayudas "millonarias" al cumplimiento de unas condiciones laborales "mínimamente decentes". Además, ha agregado, trabajará en la lucha contra la estacionalidad turística.

LAS KELLYS "UNA REALIDAD EXCEPCIONAL"

Rodríguez ha agregado que no es sólo crear empleo sino si esos trabajadores "pueden pagar sus facturas a final de mes y si pueden llegar al final de su vida laboral sanos", como es el caso de las camareras de piso.

Por ello, ha considerado que las también conocidas como 'kellys' sufren "una realidad excepcional que merece una respuesta excepcional" como ocurre con otros sectores "muy masculinizados como es el minero y donde se aplican coeficientes reductores o prejubilaciones y los datos de salud laboral de ambas profesiones son similares".

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta ha insistido en que el feminismo "no es llenar de mujeres el Consejo de Ministros, que está bien; o el Consejo de Gobierno sino mejorar las condiciones de vida de las mujeres y eso pasa por reformas serias". En definitiva, "ninguna administración puede dar ni un solo euro a quien explota o revienta el cuerpo a nuestras madres y hermanas".

Las camareras de piso son "sobreexplotadas desde hace décadas", ha dicho, añadiendo que los convenios colectivos como el de la provincia de Málaga "tienen que cumplirse por la vía de la inspección de trabajo". "El convenio es ley y no puede haber hoteles de cinco estrellas que sobreexploten, ni darles subvenciones".

La presidenta de Kellys Unión Málaga, María Trinidad Jiménez, ha expuesto, por su parte, la necesidad de que se les reduzca la carga laboral y que se tenga en cuenta la jubilación anticipada, además de que las camareras de piso externas "no sigan sufriendo los abusos". "Hay compañeras que tienen cargas de trabajo extremas y en esclavitud total, no tienen derecho a nada y eso no se puede permitir en un país civilizado", ha recalcado.

En los mismos términos se ha pronunciado Josefa García Lupiañez, que lleva 40 años como camarera de piso en un hotel y que ha exigido que "lo escrito --en los convenios-- se lleve a la práctica". "La realidad es salvaje en los hoteles", ha lamentado, al tiempo que ha agregado que muchos hoteleros españoles dicen: "Vale, os pagamos lo que dice el convenio pero os vamos a reventar con la carga laboral", por lo que ha pedido el compromiso "de todos los partidos de izquierdas".