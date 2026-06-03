Adif licita la redacción de dos proyectos de mejora en la línea Bobadilla-Algeciras

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MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado dos contratos para la redacción de los proyectos de construcción que permitirán la ejecución de diversas mejoras en la línea Bobadilla-Algeciras, con unos presupuestos de licitación que suman 3.109.872,7 euros.

El primero de los contratos cuenta con un presupuesto de licitación de 1.270.057,4 euros y tiene como objetivo la redacción del proyecto de construcción de protecciones acústicas en el tramo Ronda-San Pablo de Buceite, según han indicado en un comunicado.

Este contrato cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses para la redacción del proyecto y 12 meses posteriores de apoyo durante la ejecución del proyecto.

El ámbito de estudio y actuación de este contrato abarca un tramo de 59,6 kilómetros (km) de la línea Bobadilla-Algeciras, donde se realizará el análisis, evaluación y dimensionamiento acústico de las protecciones necesarias, así como la redacción del proyecto constructivo de las mismas.

El segundo contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 1.839.815,3 euros y tiene como objeto la redacción de un proyecto de construcción de la renovación de vía, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de pasos superiores del tramo Bobadilla-Ronda, situados entre los puntos kilométricos 0 y 20 de la línea Bobadilla-Algeciras.

De igual modo, han señalado que este contrato también cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses para la redacción del proyecto y 12 meses posteriores de apoyo durante la ejecución del proyecto.

El proyecto definirá las actuaciones de renovación que sea necesario ejecutar en este tramo en ámbitos tan diversos como vía, estructuras, infraestructuras, drenaje, pasos a nivel, y la adaptación del gálibo de los pasos superiores existentes.

Por otro lado, han señalado que Adif ha licitado recientemente el contrato para realizar actuaciones de mejora y renovación en vía e infraestructura, así como la adaptación/sustitución de pasos superiores, en el tramo contiguo, entre los puntos kilométricos 20 y 26/500.

MODERNIZACIÓN DE LÍNEA

Así, Adif avanza en el plan de renovación integral de la línea Bobadilla-Algeciras que, además de la renovación de la vía, incluye su electrificación y la ampliación de apartaderos. Hasta la fecha ha movilizado una inversión de más de 514 millones de euros.

Con estas actuaciones, se reforzará la fiabilidad y la capacidad de la infraestructura para acoger mayor tráfico, fundamentalmente de mercancías, en una línea "estratégica", ya que conecta con el Puerto de la Bahía de Algeciras, el mayor del país; acogerá la circulación de los servicios de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza y constituye el vértice del Corredor Atlántico y del Mediterráneo.

Mientras se completa la renovación de vía, el plan de modernización avanza en otros ámbitos. En concreto, renovación de sistemas y está en marcha la instalación de las telecomunicaciones móviles GSM-R y del bloqueo automático --sistema que garantiza la distancia entre trenes-- en el tramo Bobadilla-Ronda, una vez que ya se completó entre Ronda y Algeciras; y están contratados los trabajos de modernización de la señalización entre Ronda y Algeciras con la implantación del sistema de protección del tren ASFA digital.

Además, Adif ha licitado recientemente los contratos para la ejecución de obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de la subestación eléctrica de tracción de Marchenilla y centros de autotransformación asociados del tramo Ronda-Algeciras y para la instalación de la línea aérea de contacto y sus sistemas asociados en el mismo tramo.

También ha adjudicado la redacción del proyecto de la subestación eléctrica de tracción de Ronda y centros de autotransformación asociados, que permitirá electrificar el tramo Bobadilla-Ronda, contiguo al Ronda-Algeciras.

Por último, han señalado que la modernización de esta línea contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que fomenta infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad; 8 (desarrollo económico y generación de empleo) y 7 (sostenibilidad y eficiencia energética). La actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).