Administraciones defienden la alianza con entidades para eliminar barreras laborales de colectivos vulnerables

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco (2d), acompañada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (3d), participa en la jornada CLECE EMPLEA que se celebra en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado la importancia de que las administraciones y las entidades se alíen "para eliminar barreras" que colectivos vulnerables se encuentran a la hora de encontrar un empleo y ha asegurado que "las administraciones solas no podemos y necesitamos esa artesanía social" de empresas y entidades del tercer sector.

Así lo ha dicho en el acto del proyecto 'Clece Emplea', centrado en la integración laboral de personas procedentes de colectivos desfavorecidos que ofrecerá en un solo día más de 1.000 oportunidades de empleo a personas preseleccionadas por entidades del Tercer Sector, como Cruz Roja, Cáritas, Arrabal-AID, Bancosol o Corazón y Manos, entre otras.

Junto a Blanco han estado en este encuentro el alcalde de la capital, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el responsable regional de Clece, Javier Gallego; y el presidente de Clece, Cristóbal Valderas.

Así, la consejera ha dicho que esta convocatoria de Clece Emplea "es la mejor foto de la colaboración y de la coordinación entre administraciones con esta parte privada", significando que están presentes las administraciones local, provincial y autonómica.

Según ha indicado, "los últimos datos nos indican que más de un tercio de las personas en España llevan más de un año buscando empleo; no solo quienes buscan empleo por primera vez, sino personas que están fuera ahora mismo del mercado laboral y quieren reinsertarse".

"Estamos hablando de personas con discapacidad, de mayores de 45, de desempleados de larga duración, de mujeres, de migrantes", ha expresado la consejera, quien ha señalado que Clece hace "una función fundamental de responsabilidad compartida, porque hay muchos colectivos que tienen barreras invisibles y a veces bastante visibles que les frenan el acceso al empleo".

"Desde Clece Emplea y desde las administraciones tenemos que aliarnos para eliminar esas barreras y desde luego tiene que ser la misión fundamental de una administración", ha dicho, al tiempo que ha defendido "la obligación de hacer palanca de colectivos que son vulnerables y que no tienen acceso al mercado laboral para ayudarles".

En este punto, ha asegurado que la Junta quiere "una Andalucía líder, pero no a cualquier precio. Una Andalucía que sea líder, pero líder en inclusión", al tiempo que ha destacado la labor de compañías como Clece, que con esta iniciativa "está planteando confianza", y de las entidades del tercer sector "que preparan y que acompañan a cada uno de los candidatos".

"Hacen puente a favor de la dignidad, porque donde otras personas ven colectivos vulnerables, ellos ven talento", ha dicho Blanco, quien ha incidido en que "se trata de insuflar confianza en las personas, decirles 'tú puedes y que creemos en ti', porque un empleo no es solo una nómina, un empleo es el mejor antídoto contra la desigualdad y la mejor herramienta para la inclusión social".

Los perfiles profesionales más buscados incluyen auxiliares de ayuda a domicilio, sobre lo que la consejera ha asegurado que también ayudan a "vertebrar el territorio".

Por su parte, el alcalde ha significado la importancia de este tipo de actos, "de la colaboración que me consta de lo público, lo privado y el tercer sector, que da sus frutos, claramente". Además, ha señalado que desde el Ayuntamiento también se canalizan acciones "a través de las ONG en las zonas de exclusión social, trabajando para facilitar empleo mediante la formación necesaria y mediante también la colaboración de las empresas".

De la Torre ha señalado que esta convocatoria demuestra que "hay posibilidad de trabajar" y se basa en "esa frase de no dar el pescado, sino enseñar a pescar", al tiempo que ha recordado que Clece pertenece a ACS, "un grupo de empresa español que forma parte para mí de la marca España" y que "trabaja a nivel mundial en construcción, con lo que está en lo grande, pero también en lo pequeño, en lo sensible y eso le da fortaleza y demuestra una sensibilidad".

El presidente de la Diputación ha recordado que la institución ya tuvo el pasado años una iniciativa con Clece "con total éxito, ya que pasaron más de 500 personas y el 95% de las entrevistadas encontraron empleo" y ha señalado que con convocatorias como esta "cubrimos dos objetivos, es buscar ese empleo para personas que tienen dificultades de empleabilidad a través del tercer sector y nosotros desde las administraciones públicas apoyando este proyecto".

Al respecto, Salado ha dicho que muchas de estas personas trabajarán en servicios donde esta compañía presta las concesiones administrativas, en este caso de la Diputación, por ejemplo en ayuda a domicilio. "Buscar a esas personas que profesionalmente van a atender a las personas que más lo necesitan, mayores o personas que tienen una dificultad, que necesitan una atención especial, es fundamental".

También ha destacado la importancia de que esos profesionales "estén muy dentro del entorno de esos usuarios, porque son pequeños municipios que se están atendiendo", con lo que ha señalado que esta iniciativa contribuye también "a la lucha contra la despoblación para que la gente del interior encuentre empleo".

Desde Clece, su director regional ha destacado que se trata de una iniciativa "innovadora en nuestro sector empresarial" y ha incidido en el objetivo de "dar oportunidades laborales a las personas que están pasando dificultades, a los colectivos desfavorecidos". "Pensamos y entendemos que un puesto de trabajo es la mejor manera de dar estabilidad a una persona y darle autonomía y también de dar igualdad de oportunidades", ha dicho Gallego.

En esta jornada, hay 650 entrevistas, de las que 150 son presenciales "porque buscamos puestos de trabajo para Málaga", y las otras online para el resto de las provincias de Andalucía. Además, ha destacado el trabajo previo de preselección y de coordinación y la colaboración con entidades del tercer sector en Andalucía.

El presidente de Clece, por su parte, ha subrayado la "innovación social y tecnológica" del proyecto y el "triunvirato mágico que nos lleva al éxito, que es la colaboración pública, el tercer sector, con 40 asociaciones sin de lucro en este actos que nos ayudan a tener candidatos; y la empresa privada, que los coloca y los integra laboralmente".

"Este triunvirato social que mezcla lo público y lo privado con el tercer sector nos lleva al éxito", ha incidido Valderas, quien ha precisado que en el caso de Clece "en España nos ha llevado a integrar a 58.000 personas procedentes de colectivos desfavorecidos en los últimos años; en Andalucía 10.600 y en Málaga 2.500 personas".