Un adolescente intenta bañarse en el río Guadaiza en Marbella (Málaga) en pleno temporal

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Un adolescente intentó bañarse este pasado miércoles en el río Guadaiza, en el municipio malagueño de Marbella, durante el temporal que está dejando numerosas incidencias en toda la provincia.

El joven fue rápidamente reprendido y salió del río fruto de las advertencias de los servicios de emergencia que estaban en la zona, según ha informado el concejal de Seguridad y Emergencias de Marbella, José Eduardo Díaz, que ha dado cuenta de esta "imprudencia" y de las actuaciones realizadas en relación con el temporal en la ciudad.

El edil ha insistido en extremar el cuidado: "Ese tipo de imprudencias como la del otro día, la de un vehículo saltándose una baliza y un cierre de un paso, son las que pueden provocar realmente desgracias personales", ha apostillado.

Por otro lado, ha detallado que este jueves se ha reunido el comité de seguimiento del plan de emergencia y ha recordado que se continúa en aviso amarillo, tanto por viento como por lluvia, así como que se mantienen las restricciones, entre otros, colegios cerrados y la anulación de las actividades presenciales del propio Consistorio.

"Hemos repetido la situación de ayer y hoy con una máxima preocupación que es el viento", ha incidido el edil, que ha advertido de que "el viento es extremo y con el suelo mojado es muy peligroso, por lo que la misma recomendación de ayer, limitar la movilidad".

Por otro lado, ha señalado que han contabilizado unas 40 intervenciones en relación con el paso de la borrasca por la localidad. Entre otras actuaciones hay unas 20 relacionadas con árboles y otras cinco en fachadas. De igual modo, los efectivos han tenido que intervenir por inundaciones en algunas viviendas, "que hemos tenido que socorrer y ayudar".

Por último, ha incidido en que durante esta jornada todos los servicios de emergencia seguirán "a tope, especialmente teniendo atención al viento, a las fachadas, cornisas y sobre todo al gran arbolado que tiene nuestro municipio".