AECC celebrará este mes una Gran Gala Solidaria para apoyar a pacientes de cáncer de mama en la Costa del Sol

Presentación de la Gran Gala Solidaria de la AECC en la Costa del Sol. - AECC MÁLAGA

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga celebrará la Gala Solidaria Higuerón 2026 para recaudar fondos para seguir impulsando la investigación oncológica y colaborar a mantener los servicios gratuitos que la asociación presta a pacientes con cáncer de mama y sus familiares en las sedes de Fuengirola, Mijas, Benalmádena y Torremolinos.

El encuentro solidario tendrá lugar el próximo 24 de octubre en el Higuerón Hotel Curio Collection by Hilton, que colabora con el evento, que se enmarca en las actividades desarrolladas con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), una fecha que pone el foco en la investigación, la prevención y el acompañamiento a las personas afectadas por la enfermedad.

La jornada incluirá un menú especial de tapas diseñado por Diego Gallegos, chef de Sollo, restaurante distinguido con una Estrella Michelin y reconocido por su apuesta por la innovación gastronómica y la sostenibilidad. Su participación aporta un valor añadido a un evento que pretende convertir la solidaridad en una experiencia única para los asistentes.

Además, la gala contará con la actuación de Cantando Bajito, Encarni Navarro, Señor Mirinda y Vintage Experience, así como con la presentación del comunicador y cómico Federico de Juan, han informado desde la asociación.

La gerente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, Carmen Litrán, ha destacado la importancia de movilizar a toda la sociedad "para seguir avanzando frente al cáncer de mama". Según señala, "la investigación es la mejor herramienta que tenemos para seguir aumentando la supervivencia y acercarnos al reto de superar el 70% de supervivencia en cáncer para 2030".

También considera "fundamental garantizar que ninguna persona tenga que afrontar sola la enfermedad", por lo que agradece el apoyo de empresas, instituciones y ciudadanos para "podemos seguir ofreciendo atención gratuita y especializada a quienes más lo necesitan".

"Detrás de cada cifra hay una persona que necesita apoyo emocional, orientación social, fisioterapia, asesoramiento nutricional o acompañamiento durante un momento especialmente difícil de su vida", señala.

Durante el último año, los profesionales de la AECC atendieron en Málaga a 1.125 pacientes con cáncer de mama, que recibieron un total de 8.374 sesiones de atención profesional a través de un modelo integral y multidisciplinar adaptado a las distintas necesidades del proceso oncológico.

Entre los servicios más demandados está la atención psicológica donde fueron atendidas 661 personas, que recibieron 2.609 sesiones de apoyo emocional y acompañamiento. El servicio de Atención Social recibió a 418 pacientes, realizando 803 sesiones orientadas a afrontar las repercusiones familiares, laborales, económicas y sociales derivadas de la enfermedad.

Por su parte, el área de Fisioterapia atendió a 557 pacientes y desarrolló 4.392 sesiones, contribuyendo a la recuperación funcional y al tratamiento de secuelas derivadas de los procesos quirúrgicos y oncológicos. Además, el servicio de Nutrición atendió a 223 pacientes, ofreciendo orientación personalizada durante las distintas fases de la enfermedad.