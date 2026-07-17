Aehcos apela al "diálogo y a la seguridad jurídica" ante moratoria de apartamentos turísticos y hoteles

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MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) considera "imprescindible" que cualquier medida que afecte al desarrollo del sector turístico se diseñe "desde el diálogo con los agentes implicados, garantizando la seguridad jurídica y una planificación consensuada que permita compatibilizar el crecimiento ordenado de Málaga con la consolidación de un modelo turístico competitivo y sostenible".

Así lo han señalado después de que este pasado jueves el pleno del Ayuntamiento de Málaga, reunido de forma urgente y extraordinaria, aprobara de forma inicial, por razones de interés general, la modificación de la normativa del Plan General, en concreto la pormenorizada número 28, con el fin de limitar el uso de hospedaje como alternativo del uso residencial y el cambio de uso de local en planta baja a vivienda.

En un comunicado, Aehcos ha dicho respetar "plenamente" la capacidad de las administraciones públicas para establecer medidas de ordenación del territorio y regular los distintos usos urbanísticos en función del interés general. No obstante, considera que "decisiones de esta trascendencia deben construirse desde la colaboración público-privada, incorporando la visión de los sectores afectados y evaluando de forma conjunta su impacto económico, social y urbanístico".

Asimismo, han destacado "el papel específico que desempeñan los establecimientos de apartamentos turísticos (AT) reglados como elemento dinamizador de la economía de proximidad".

"Al carecer, por lo general, estos establecimientos de servicios propios de restauración, cafetería o media pensión, sus clientes consumen de forma habitual en bares, restaurantes, comercios y establecimientos de los barrios donde se ubican, favoreciendo una distribución más amplia de la riqueza que genera el turismo", han añadido.

Además, han continuado, "este tipo de establecimientos contribuye de forma significativa a las arcas municipales mediante el pago de un IBI generalmente superior al de los inmuebles residenciales, ayudando así a financiar los servicios públicos que requiere una mayor afluencia de visitantes".

Al respecto, Aehcos considera "conveniente favorecer, de forma ordenada y conforme a la planificación urbanística, la implantación de apartamentos turísticos reglados en los barrios, ya que permiten extender los beneficios económicos del turismo hacia el comercio de proximidad y la oferta complementaria local, generando un modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible para la ciudad".

En este sentido, la asociación ha subrayado "la importancia de diferenciar claramente los establecimientos de alojamiento turístico reglados del tipo hoteles o establecimientos de apartamentos, de otras modalidades de alojamiento turístico".

"Los hoteles y AT constituyen una actividad plenamente regulada, sometida a exigentes requisitos administrativos, urbanísticos, medioambientales y de calidad, además de generar empleo estable, inversión, riqueza y un importante efecto tractor sobre el conjunto de la economía local", han subrayado.

De igual modo, han añadido que el sector hotelero y los proyectos de apartamentos turísticos de grupo edificio complejo y conjunto, en concreto, "generan actividad de forma indirecta, en la agricultura, pesca, ganadería, textil, producción y distribución de energía, construcción, comercio, hostelería, transporte, almacenamiento, distribución, finanzas, propiedad intelectual, inmobiliaria, servicios, educación, sanidad, actividades culturales, deportivas y recreativas, entre otros sectores de actividad, conformando todos ellos, un claro sector generador de riqueza".

Por ello, Aehcos entiende que los proyectos hoteleros desarrollados conforme al planeamiento vigente y compatibles con los usos previstos "no deberían verse perjudicados por medidas concebidas para ordenar otros modelos de alojamiento turístico".

"La seguridad jurídica resulta esencial para mantener la confianza de los inversores y garantizar la continuidad de proyectos que contribuyen al posicionamiento internacional de Málaga como destino turístico de calidad", han apostillado.

Asimismo, la patronal considera que el debate sobre el acceso a la vivienda "requiere un enfoque distinto, amplio y estructural, y que una limitación de establecimientos turísticos que conforman la oferta turística no soluciona el problema de acceso a la vivienda o el estímulo en la disponibilidad de viviendas asequibles, y menos aún si existe discriminación por categorías".

"La dificultad para acceder a una vivienda y el incremento de los precios responden a otros múltiples factores, por lo que una moratoria de estas características, por sí sola, difícilmente resolverá un problema tan complejo", han apostillado.

Al respecto, Aehcos defiende la necesidad de impulsar "una estrategia integral que combine el incremento de la oferta residencial, una adecuada planificación urbanística, la agilización administrativa, la colaboración entre administraciones públicas y la participación de todos los sectores implicados".

"Solo desde una visión global será posible avanzar hacia soluciones equilibradas que atiendan tanto las necesidades de los residentes como el desarrollo económico de la ciudad", han señalado desde la patronal hotelera.

Por otro lado, la asociación también considera "importante" que "la planificación del crecimiento turístico no limite las oportunidades de inversión únicamente a determinados segmentos del mercado".

"Málaga necesita seguir favoreciendo un desarrollo hotelero diversificado, capaz de atraer proyectos de distintas categorías que respondan a la demanda existente segmentada, generen empleo de calidad, y contribuyan a reforzar la competitividad del destino", han afirmado.

Por todo ello, Aehcos ha reiterado su "voluntad de colaborar con el Ayuntamiento de Málaga y con el resto de las administraciones para avanzar hacia un modelo de ciudad equilibrado, en el que el derecho a la vivienda y el desarrollo de una industria turística ordenada y sostenible no se planteen como objetivos incompatibles, sino como retos que deben abordarse desde el consenso, la planificación y la cooperación institucional".