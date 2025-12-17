Aehcos refuerza su estructura con el nombramiento de Silvia López Pérez como nueva directora jurídica - AEHCOS

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha nombrado a Silvia López Pérez como nueva directora jurídica de la entidad, "en una apuesta estratégica por el refuerzo del asesoramiento normativo, la defensa jurídica del sector hotelero y extra-hotelero y la mejora de los servicios ofrecidos a los asociados".

Así, han destacado en un comunicado que con una sólida trayectoria profesional de más de 15 años en el ámbito del derecho administrativo, mercantil, laboral y societario, así como una amplia experiencia en los sectores turístico, inmobiliario y público, Silvia López Pérez asume la dirección jurídica de Aehcos con el objetivo de "consolidar una gestión rigurosa, proactiva y alineada con los retos normativos actuales del sector".

Entre sus principales funciones destacan la lectura, análisis y estudio continuo de todas las normativas que afectan al sector hotelero y extra-hotelero, así como el conocimiento y dominio integral del marco regulatorio que incide directa o indirectamente en la actividad turística.

Asimismo, acompañará a la asociación en reuniones técnicas e institucionales para la revisión, elaboración y modificación de normativas presentes y futuras.

La nueva directora jurídica prestará asesoramiento y atención directa a los asociados, estructurando un inventario de consultas y estadísticas que permitirá mejorar la toma de decisiones de la asociación y ofrecer un servicio jurídico más eficiente y cercano.

De igual modo, será responsable del control, actualización y mejora del Repositorio de Normativas de Aehcos, incorporando resúmenes, cuadros explicativos, estadísticas, modelos y herramientas de innovación y digitalización prácticas, fomentando activamente su uso entre los socios.

ESTRATEGIA JURÍDICA

Así, López asesorará de forma permanente al vicepresidente ejecutivo, al Presidente, al Comité Ejecutivo y al secretario general-gerente en la definición de la estrategia jurídica y normativa de la asociación. Igualmente, llevará a cabo la revisión de convenios, contratos y acuerdos, velando por el estricto cumplimiento de los procedimientos legales y de los estatutos de Aehcos.

Entre sus responsabilidades se incluyen también la gestión de herramientas digitales de atención al socio, la elaboración de estudios sobre la responsabilidad jurídica de la asociación, la redacción y planificación de comunicaciones normativas, así como la recomendación de estrategias de comunicación jurídica y la colaboración en la organización de eventos formativos de interés para el sector.

El nombramiento contempla además el impulso de acciones presenciales y digitales destinadas a informar y concienciar a los asociados sobre el cumplimiento normativo, la coordinación con agentes públicos y privados, y la elaboración de propuestas de modificación normativa en defensa de los intereses del sector hotelero y extra-hotelero, siempre bajo estrictos criterios de confidencialidad y protección de la información estratégica de la asociación.

Con esta incorporación, Aehcos reafirma su compromiso con la excelencia jurídica, la defensa del sector turístico y el acompañamiento permanente a sus asociados en un entorno normativo cada vez más complejo y exigente.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha incidido en que "la incorporación de Silvia López Pérez refuerza de manera significativa la estructura técnica y jurídica de Aehcos. Su experiencia, su conocimiento del entorno normativo y su visión estratégica serán claves para anticiparnos a los cambios regulatorios y para seguir defendiendo con firmeza los intereses del sector hotelero y extra-hotelero de la Costa del Sol".