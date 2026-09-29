El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol estima para 2029 el inicio de las obras de ampliación

Archivo - Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Sergio Millanes, ha estimado que las obras para la ampliación del aeródromo malagueño comenzarán en 2029 y tendrán una duración de unos siete años.

En un encuentro con periodistas, Millanes ha explicado que tienen que pasar varias etapas y plazo antes del inicio de estas actuaciones, que supondrán una inversión de 1.500 millones de euros, de los que más de 850 millones ya han sido aprobado por el Consejo de Ministros dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

Al respecto, el director ha indicado que hay unos plazos ahora para la redacción de proyectos, después para la licitación y adjudicación de las obras "y si todo va en un orden razonable, estamos hablando, no puedo decir el mes, pero sí del orden de dos o tres años mínimo para empezar".

Millanes ha asegurado que al aeropuerto le espera "una transformación muy importante" y ha apuntado que "la capacidad va a crecer sin duda ninguna con las actuaciones", punto en el que ha indicado que por ejemplo se va a multiplicar por seis el espacio disponible para el control de pasaportes.

También se ha referido a la evolución del tráfico y ha destacado que siguen "en una senda muy importante de crecimiento en cuanto al número de pasajeros". "Estamos en el orden por encima del 6% de crecimiento en los últimos meses y yo creo que lo más importante es que a día de hoy el aeropuerto está funcionando muy bien", ha dicho.

Al respecto, ha reseñado que el aeropuerto está registrando "récord tras récord de tráfico", y ha señalado que no ha habido grandes incidencias, apuntando por ejemplo que "en un día normal de verano hemos hecho más de 107.000 pasajeros".

"La perspectiva para lo que queda de año sigue siendo buena", ha expresado el director del aeródromo malagueño, quien ha indicado que le preocupa "poco si somos tercero o cuartos", ya que, ha incidido que el aeropuerto "mueve magnitudes con una escala que podría abrumar y sigue creciendo, y estamos dando un buen servicio y eso quizá creo que es más preocupación para mí".

También se ha referido a las rutas, ha asegurado que se están haciendo "inauguraciones prácticamente todas las semanas", con "incrementos en ciertos mercados que parecen muy interesantes", entre los que ha destacado Oriente Medio.

Respecto a Nueva York, ha señalado que la ruta con United "está funcionando muy bien", pero depende de las aerolíneas el aumentar las frecuencias y número de vuelos.