El aeropuerto de Málaga prevé más de 6.000 vuelos hasta el 5 de julio

Archivo - Vista general de la zona de embarques de la Terminal 3 del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. - AENA - Archivo

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Málaga-Costa prevé desde este viernes, 26 de junio, y hasta el domingo, 5 de julio, un total de 6.140 vuelos, lo que supone una cifra algo superior al año anterior.

Así, según los datos de Aena, se trata un incremento de 35 vuelos, ya que la programación del pasado año 2025, del viernes 27 de junio al domingo 6 de julio, fue de 6.105.

En concreto, el día con más previsión de vuelos en el aeródromo malagueño en esta citada fecha será este viernes, 26 de junio, con un total de 644 vuelos, de los que 507 son internacionales y 137 nacionales.

Le sigue el viernes, 3 de julio, con 637 operaciones programadas, de las que 506 son internacionales y 131 son nacionales; después el domingo, 28 de junio, con un total de 632 --125 nacionales y 507 internacionales--.

Por otro lado, superando las 600 operaciones programadas también están el domingo, 5 de julio, con 622 --123 nacionales y 499 internacionales--; miércoles, 1 de julio, con 614 --120 nacionales y 494 internacionales--; jueves, 2 de julio, con 608 --132 nacionales y 476 internacionales--; y martes, 30 de junio, con 604 --121 nacionales y 483 internacionales--.

El lunes, 29 de junio, el número total de operaciones programadas en el aeródromo malagueño es de 599 --115 nacionales y 484 internacionales--; el sábado, 4 de julio se prevé 595 vuelos, de los que 96 son nacionales y 499 internacionales; y, por último, el sábado 27 de junio, son 585 las operaciones programadas, de las que 96 son nacionales y 489 internacionales.