Afectaciones a la movilidad los próximos días por la prueba deportiva 'Ironman 70.3 Málaga'

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MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, ha informado de las afectaciones a la movilidad para los próximos días con motivo de la celebración de la prueba deportiva 'Ironman 70.3 Málaga' que se celebrará el próximo domingo, 18 de octubre.

El montaje y el desarrollo de la prueba conllevará afectaciones al tráfico de vehículos y al tránsito peatonal, así como la modificación en los itinerarios y paradas del transporte público, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, se recomienda atender en todo momento la señalización viaria y las indicaciones de la Policía Local, así como planificar los desplazamientos en los ámbitos afectados fuera del horario de la prueba. Desde la organización y el Ayuntamiento se piden disculpas por las molestias que estas restricciones pudieran ocasionar.

Han detallado que desde el este martes, día 13, al 19 de octubre quedará anulado el tránsito peatonal de la acera sur del Paseo del Parque, por lo que se trasladarán las paradas de autobús en sentido El Palo y no se realizarán bajadas ni subidas de pasajeros en esta zona.

Las paradas y cabeceras se trasladan a la acera norte del Paseo del Parque, plaza de La Marina, Alameda Principal, calle Victoria y paseo de Reding. Más información en la app y la web de la EMT (https://www.emtmalaga.es/).

Por otro lado, del 16 al 18 de octubre se prohibirá el estacionamiento de vehículos en el paseo de la Farola, el paseo marítimo Ciudad de Melilla, la calle Bolivia y la avenida Salvador Allende, desde las 23,00 horas del viernes 16 hasta la finalización de la prueba el domingo 18 de octubre.

CORTES DE TRÁFICO EL 18 de OCTUBRE

Asimismo, domingo 18 de octubre se producirán cortes de tráfico en las calles boquete del Muelle, en horario de 05,00 a 23,59 horas. Debido a este corte, la circulación por el Paseo del Parque en sentido este sólo estará permitida a vehículos autorizados, transporte público y servicios de emergencia procedentes de la Alameda Principal.

El Paseo del Parque mantendrá la circulación habitual en sentido oeste. El tráfico privado proveniente desde la zona oeste por Muelle Heredia será desviado por la Policía Local hacia la calle Córdoba. El acceso al aparcamiento municipal de La Marina desde Muelle Heredia quedará anulado durante la celebración de la prueba, manteniéndose abierta la salida hacia Muelle Heredia, así como el acceso y la salida de la Alameda Principal.

También habrá cortes de tráfico en el Paseo de los Curas (ambos sentidos), paseo de la Farola (ambos sentidos), paseo de Levante, paseo marítimo Ciudad de Melilla, paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso (sentido este), en horario de 07,00 a 18,00 horas.

De igual modo, en calle Bolivia, avenida Salvador Allende y Carretera Nacional 340 (carretera de Almería-La Araña en sentido este), en horario de 07,00 a 15,00 horas.

El tráfico de vehículos permanecerá autorizado durante toda la jornada en la Alameda Principal, el Paseo del Parque (con las restricciones en sentido este citadas anteriormente), el paseo de Reding, la avenida Juan Sebastián Elcano y la avenida Pintor Joaquín Sorolla.

Se habilitará un carril reversible en la avenida Pintor Joaquín Sorolla, coordinado por la Policía Local, en el tramo comprendido entre el cruce de El Morlaco y la calle Pez Plata. Este carril dará tránsito hacia la zona este tanto a los autobuses de la EMT como al tráfico privado. Las condiciones de circulación habituales se restablecerán a partir de las 15:00 horas.

TRÁNSITO PEATONAL Y AUTOBUSES METROPOLITANOS

En cuanto al tránsito peatonal y los autobuses metropolitanos han detallado que la parte de la carrera a pie discurrirá por la zona peatonal de la acera sur del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, la acera sur del paseo marítimo Ciudad de Melilla y el paseo Matías Prats.

Para garantizar el acceso a los distintos establecimientos de restauración, se habilitarán pasos transversales controlados y coordinados por agentes de la Policía Local, personal de organización, voluntarios y efectivos de Protección Civil, en horario de 07,00 a 18,00 horas.

En cuanto al servicio de autobús metropolitano, se mantendrán operativas las paradas ubicadas en la estación de Muelle Heredia. Asimismo, se habilitará un giro en la avenida Manuel Agustín Heredia para facilitar la salida del transporte metropolitano con dirección hacia la zona norte de la ciudad. Por su parte, quedarán anuladas todas las paradas situadas en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso y en la avenida Salvador Allende.

ÁMBITOS AFECTADOS EN EL LITORAL ESTE DESDE CALLE BOLIVIA HASTA LA ARAÑA

Por otro lado, han detallado que las viviendas y barriadas situadas al lado sur de la calle Bolivia, la avenida Salvador Allende y la N-340 hasta El Candado verán anulado el acceso y salida de vehículos privados durante el transcurso de la prueba (de 07,00 a 15,00 horas), excepto para vehículos de emergencias.

Para garantizar el tránsito peatonal en las vías restringidas al tráfico de vehículos también se habilitarán pasos transversales controlados y coordinados por agentes de la Policía Local, personal de organización, voluntarios y efectivos de Protección Civil.

Por ello, se recomienda que las personas que vivan, trabajen o tengan que acceder a los ámbitos afectados por los cortes de tráfico y limitaciones de estacionamiento indicadas anteriormente planifiquen sus desplazamientos en vehículo fuera del horario de afectación de la prueba, para evitar situaciones en las que no se pueda realizar la salida o entrada a dichos ámbitos.

BARRIADA DE LA ARAÑA

Desde el Consistorio han recordado que el tramo de la Carretera de Almería-Nacional 340 que discurre por La Araña estará restringido al tráfico en sentido este desde las 07,00 hasta las 15,00 horas.

En esta zona se permitirá en todo momento la salida de vehículos, mientras la entrada en vehículo quedará limitada salvo para situaciones de emergencia, y siempre bajo la coordinación de los agentes de la Policía Local desplegados en esos puntos.

Como alternativa para acceder a la barriada se recomienda estacionar en la zona de aparcamientos existente junto a la salida sentido oeste --acceso a la fábrica de cemento-- y continuar a pie.

Por último, se recomienda atender en todo momento la señalización viaria y las indicaciones de la Policía Local, así como la información que se publique en canales oficiales. Si se produce algún cambio respecto a las afectaciones previstas, se dará cuenta de ello.