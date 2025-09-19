Agreden a un hombre de madrugada en una calle de Marbella (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años sufrió la pasada madrugada una agresión en una calle de la localidad malagueña de Marbella por parte de varias personas, al parecer, para robarle.

Los hechos sucedieron sobre las 1.20 horas. Varios testigos llamaron a Emergencias 112 Andalucía alertando de que dos o tres personas habían agredido a un hombre supuestamente para robarle y que habían huido en un vehículo.

En ese momento se dio aviso a la Policía Nacional, a la Local y a emergencias sanitarias del 061, cuyos efectivos atendieron al hombre y lo trasladaron al centro de salud de Las Albarizas.