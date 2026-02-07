El agua de la red municipal de Cortes de la Frontera (Málaga) presenta turbidez y queda prohibido su consumo

Archivo - Imágenes de recurso de un grifo - María José López - Europa Press - Archivo

CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Cortes de la Frontera ha informado este sábado de que debido a la turbidez detectada en el agua de la red municipal "queda terminantemente prohibido el consumo de agua del grifo hasta nuevo aviso".

Así, en una publicación en redes sociales, el Consistorio ha indicado que el agua "no reúne actualmente las condiciones para el consumo humano", por lo que no debe emplearse para beber, preparar o cocinar alimentos, lavar frutas, verduras y otros alimentos, ni cepillarse los dientes, entre otros.

"Únicamente se permite su uso para el aseo personal (ducha) y tareas de limpieza doméstica", han indicado desde el Ayuntamiento, al tiempo que se ha pedido que se cumplan estas medidas por razones de salud pública.

Cabe recordar que al menos cinco municipios de la provincia de Málaga han tenido incidencias con la red de agua potable debido al paso de las borrascas, en concreto en las localidades de Igualeja, Serrato, Benaoján, Cartajima; así como algunas pedanías de Benalauría.