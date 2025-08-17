Aguilar (PSOE): "Las buenas formas de Moreno no pueden ocultar sus incumplimientos y mentiras con Málaga"

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha asegurado que la provincia de Málaga es "la gran perjudicada del Gobierno de Juanma Moreno", presidente de la Junta de Andalucía, del que ha dicho que es "el político que más ha engañado a los malagueños".

"Sus buenas formas, desde luego, no pueden ocultar sus permanentes incumplimientos y mentiras con Málaga", ha asegurado Aguilar en una entrevista concedida a Europa Press, en la que como ejemplo ha puesto que la provincia "ha sido constantemente en los presupuestos de la Junta de Andalucía, la última en inversión por parte del gobierno de Juanma Moreno".

A juicio de Aguilar, "es evidente que a Málaga no le va bien con Juanma Moreno". Al respecto, ha dicho que el "último ejemplo" es lo ocurrido con el Mundial 2030: "Que una ciudad como Málaga haya tenido que renunciar a ser sede del Mundial, mientras otras ciudades como Vigo o como Valencia están peleando por salir, es un fracaso monumental", ha apostillado.

Además, ha incidido en que el "fracaso" no es de Málaga ni de los malagueños, es "de los dirigentes que han llevado a esa situación, que han sido Juanma Moreno; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre".

VIVIENDA, SANIDAD Y MOVILIDAD

Por otro lado, Aguilar ha aludido a los principales problemas a los que se están enfrentando los malagueños y ha citado los servicios públicos, la vivienda y la movilidad.

Sobre los servicios públicos, ha asegurado que "es evidente que la sanidad y con el plan de verano se está demostrando, ya lo advertimos nosotros en junio, que iba a ser un fracaso", ya que "diseñan un plan de verano para el 2025 con menos contrataciones todavía que en 2024, que fue un caos".

"Se está viendo que la sanidad pública está siendo un desastre en Málaga, en Andalucía también, pero especialmente en Málaga", ha dicho y ha advertido de "los cierres de camas, cierres de quirófanos y menos contrataciones de personal sanitario".

También ha criticado que "los malagueños y malagueñas están enfermando y teniendo una peor sanidad por una sencilla razón" que es "el modelo sanitario que ha impuesto Juanma Moreno, que es el de la privatización".

"Aquí ha habido un saqueo de 1.500 millones de euros de la sanidad pública que se lleva a la sanidad privada, que nos ha llevado a esta situación", ha señalado, al tiempo que ha criticado que "no ha sido algo casual, eso ha sido algo premeditado que responde al modelo que ellos defienden".

Por otro lado, también ha señalado la vivienda como otro de los problemas, donde "hay una corresponsabilidad de Moreno y del alcalde de Málaga"; y la movilidad, que "también depende de la Junta de Andalucía".

"El Gobierno andaluz y Juanma Moreno no paran de confrontar con el Gobierno de España y pedirle y hacerle exigencia", pero "la responsabilidad de la movilidad, y así está en el Estatuto de Autonomía dentro de la comunidad, corresponde a la Junta" y "no se ha hecho nada por mejorar la movilidad intermunicipal, o sea, dentro de la provincia, en los distintos municipios".

Según ha lamentado, "seguimos con los mismos transportes por autobuses, la misma línea de autobuses de hace años y años y años, sin que se haya mejorado, cuando es evidente que ahí hace falta una inversión porque son soluciones a corto" plazo.

"No son demandas nuevas, son simplemente que cumpla Juanma Moreno lo que le ha prometido a los malagueños y malagueñas, que se coja el programa del 2018, vea con qué promesas llegó a la Presidencia de la Junta y que vea que no ha cumplido ninguna, en casi ninguna, de las materias esenciales", ha señalado.

CRITICAS A PP POR MOVILIDAD

Precisamente, sobre las críticas constantes del PP en relación con la movilidad, Aguilar ha asegurado que "no es verdad que no se haya hecho nada" y ha recordado que "por primera vez el Gobierno de España ha puesto en marcha un proyecto, la licitación que ya se ha realizado, para poner en marcha el proyecto del tren litoral para evaluar la situación, cuáles serían los costes económicos, los costes de viabilidad, para que eso se convierta en la realidad". "Es la primera vez que se realiza, haya gobernado quien haya gobernado", ha sostenido.

Además, ha reprochado al PP que "tampoco es verdad lo que se dice de la A-7", ya que "también se están haciendo los estudios de viabilidad de la mejora de la A-7".

Ha insistido, en este punto, en que hay proyectos a largo plazo, como el tren litoral; a medio, como la mejora de la A-7; y a corto, donde "tenemos que intentar resolver esos problemas de la movilidad": "Aquí hay malagueños y malagueñas que se quedan horas y horas en la parada del autobús porque pasan los autobuses interurbanos llenos y no pueden subirse" y "eso es responsabilidad de la Junta de Andalucía, que mantiene las mismas líneas desde hace muchísimos años y los mismos servicios".

Al respecto, el dirigente socialista ha dicho que "habría que recuperar, impulsar el transporte interurbano, que es la forma más inmediata de mejorar esa movilidad, de quitar coches privados de la carretera y mejorar la movilidad".

"Esa es responsabilidad, esencialmente, aquí en Málaga, de Patricia Navarro, que es la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, y no la he escuchado a ella reivindicarle nunca a Juanma Moreno que mejore el transporte interurbano", ha señalado, al tiempo que ha valorado que al presidente de la Diputación, Francisco Salado, "sí lo he escuchado".