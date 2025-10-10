Aguilar urge al PSOE de Málaga a centrar todos los esfuerzos en recuperar la Junta ante "la mayor negligencia sanitaria"

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha hecho este viernes un llamamiento al PSOE malagueño a centrar todos sus esfuerzos en recuperar el Gobierno andaluz y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de ser "el responsable directo de la mayor negligencia sanitaria en Andalucía al poner en riesgo la vida de miles de mujeres".

Durante su intervención en el comité provincial del PSOE de Málaga, Aguilar ha asegurado que "la ciudadanía andaluza no puede seguir sufriendo las políticas inhumanas de Juanma Moreno y el PP".

Ha exigido a Moreno "que nos aclare cuántas mujeres con cáncer en Málaga se han visto afectadas por su negligente gestión" y ha asegurado que la crisis del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía "no ha sido un fallo puntual ni un error administrativo, sino una negligencia masiva que ha puesto en riesgo la vida de miles de mujeres".

Aguilar ha afirmado que la dimisión de la consejera de Salud "no ha sido suficiente" y que el problema "no son los consejeros, sino quien los nombra". "El responsable de este caos sanitario tiene nombre y apellidos: Juanma Moreno Bonilla", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que "el colapso del sistema público sanitario andaluz ha sido la consecuencia directa del desmantelamiento de la sanidad pública que ha perpetrado Moreno desde que es presidente de la Junta". "Se ha producido un desvío sistemático de dinero público hacia empresas privadas y hoy Andalucía paga las consecuencias de esa política", ha señalado.

El secretario general de los socialistas malagueños ha considerado que lo que está haciendo el PP "ha sido inhumano", recordando que en Málaga "hay enfermos de cáncer recibiendo su tratamiento en los pasillos de los hospitales" y que "mujeres con cáncer han empeorado o fallecido porque no se les ha avisado a tiempo para iniciar el tratamiento".

Ha exigido que las responsabilidades políticas "vayan más allá de la dimisión de la consejera". Además, ha asegurado que el PSOE de Málaga ha puesto a disposición de las afectadas sus equipos jurídicos "para depurar todas las responsabilidades judiciales que se puedan derivar de esta crisis sanitaria".

Aguilar ha hecho un llamamiento a toda la militancia socialista para "mostrar empatía, colaboración y humanidad con quienes están sufriendo las políticas del PP en Andalucía". Ha advertido de que el desmantelamiento de los servicios públicos "ha dejado muchas víctimas: pacientes que han esperado meses una prueba médica, familias que han perdido a sus mayores sin recibir la dependencia o niños y niñas con necesidades especiales sin la atención educativa que necesitan".

Ha añadido que los y las socialistas "han puesto en pie los servicios públicos que eran el orgullo de los andaluces y las andaluzas" y que ahora "les toca volver a levantarlos de la mano de María Jesús Montero".

En su intervención, Aguilar también ha advertido de que el PP "se ha radicalizado ante el avance de Vox". "El crecimiento de la ultraderecha ha llevado al PP a endurecer su discurso y copiar los mensajes de Vox en materias como la inmigración o el aborto, alimentando con ello a la propia extrema derecha", ha apuntado.

Según ha destacado, el PSOE "ha sido y sigue siendo el único dique de contención ante la derecha y la ultraderecha" y ha asegurado que el cambio político en Andalucía "está en marcha"; además de apelar "a la unidad, la fuerza y la esperanza del socialismo malagueño".

"No perdamos ni un minuto en otra tarea que no sea convertir a María Jesús Montero en presidenta de la Junta...Todos nuestros esfuerzos, toda nuestra energía, deben centrarse en ganar las elecciones andaluzas", ha dicho.

"No podemos defraudar a quienes están sufriendo las políticas del PP. Andalucía merece más. Las mujeres y los hombres de esta tierra merecen un gobierno que los cuide, que los escuche y que cumpla. Y juntos, de la mano de María Jesús Montero, vamos a conseguirlo", ha finalizado.