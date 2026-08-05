Alameda aúna "elegancia, tradición y respeto al caballo" en la exhibición ecuestre que se celebrará el 29 de agosto

Presentación de la III Exhibición Ecuestre de Alameda - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados al mundo del caballo tienen este mes una cita en el municipio malagueño de Alameda, ya que la localidad celebrará el sábado 29 de agosto, a partir de las 21,00 horas, la III Exhibición Ecuestre, en la que participarán 14 jinetes y amazonas.

Será una jornada especial en la que, además, tras la exhibición, actuarán José Honorato y el DJ Óscar. El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, ha presentado este miércoles este evento junto al alcalde de la localidad, José García Orejuela, y el presidente de la Asociación Caballista La Camorra de Alameda, Esteban Fuentes.

Rosas ha felicitado al Ayuntamiento de Alameda por esta iniciativa y ha destacado el apoyo de la Diputación a los eventos que contribuyen a dar más visibilidad y a promocionar municipios del interior de la provincia.

Además, ha incidido en que se ha consolidado como una cita de referencia para los aficionados al mundo del caballo y un importante atractivo deportivo, cultural y turístico para el pueblo.

Por su lado, el alcalde de Alameda ha recalcado que el evento es especialmente importante porque se trata de la única exhibición ecuestre que se celebra en el interior de Málaga, constituyendo una oportunidad para difundir y poner en valor la tradición ecuestre de la provincia.

García Orejuela ha explicado que esta exhibición combina la doma con música tradicional española y con danza y baile. "Es un espectáculo que transmite respeto al animal, elegancia y tradición", ha señalado.

También ha indicado que Alameda es un municipio que ofrece grandes atractivos para complementar esa jornada, como las termas romanas y la tumba mausoleo dedicada a José María el Tempranillo o el mirador de La Camorra, con impresionantes vistas, además de contar con una gran oferta de restauración.

Por último, Esteban Fuentes ha detallado que se ofrecerá un espectáculo ecuestre de máxima calidad, "que se ha consolidado como un evento ineludible para los amantes del caballo dentro y fuera de la provincia".

PARTICIPANTES

La exhibición se desarrollará en la pista de albero del polígono industrial La Amarguilla con una duración aproximada de dos horas. En la modalidad de moda vaquera participarán José Ramón Pérez ('Chamo'), José Manuel Martín Japón, Víctor M. Magriz Alcón, Juan A. García Sivianes ('Madremia') y Juanlu Garrido Zarsuela.

En el apartado Amazona se contará con Lidia Moya García, y en Salto de obstáculos intervendrán Aitana Narbona Trujillo, Vivian Narbona Trujillo y Julián Narbona Trujillo.

En la modalidad de Alta escuela participarán José Manuel Rodríguez ('Pingo') y Gonzalo Pérez López; en Doma clásica, Álvaro Maldonado Marrón; y en Doma en libertad, Herencia de mi mula Cleopatra (José Manuel González y Francisco Anaya).