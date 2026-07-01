Alameda (Málaga) vivirá dos noches de flamenco con la colaboración de la Diputación y de la EFA. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad malagueña de Alameda vivirá dos noches de flamenco con la colaboración de la Diputación y de la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA) los días 31 de julio y 1 de agosto, gracias a la cuarta edición del 'Festival de Flamenco de Alameda, el Norte del Paraíso'.

Coincidirá con la celebración en el Ceulaj de Mollina (Málaga) del Campamento Internacional de Flamenco para Jóvenes Valores, que organiza la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA). Actuarán jóvenes valores y la compañía de Antonio de Verónica y Saray Cortés.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha presentado este miércoles el programa, acompañado por el alcalde de Alameda, José García, por el presidente de la EFA, Luis Guillermo Cortés Fajardo y el director del Ceulaj, Sebastián Pérez.

De este modo, el viernes 31 de julio actuará en la Caseta Municipal de Alameda una selección de los 150 alumnos inscritos en el campamento, reforzados con músicos de Málaga. Tendrán la oportunidad de poner en escena las coreografías y los conocimientos adquiridos de los maestros José Lucena, Ana González y Nicolás Jurado. Y el sábado 1 de agosto el IV Festival Flamenco Alameda Norte del Paraíso contará con la actuación extraordinaria de la compañía de Antonio de Verónica y Saray Cortés.

"Dos noches flamencas muy distintas, que invitan a visitar este municipio, acogedor, hospitalario, y que goza de unos establecimientos de hostelería de los mejores que hay en la provincia", ha manifestado López Mestanza.

El vicepresidente, asimismo, ha felicitado a EFA "por su apuesta por el flamenco y su capacidad para desarrollar tantos seminarios, programas, jornadas, premios, conferencias, masterclass y talleres formativos, no solo en Andalucía, sino en España y otras partes del mundo".

El alcalde de Alameda ha reivindicado el apoyo de las instituciones al flamenco, como hace la Diputación con la Bienal o este festival. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a asistir a este festival "que también sirve para promocionar al municipio que cuenta con las termas mejor conservadas de la provincia del siglo I antes de Cristo, un Cristo moreno del siglo XIII, la tumba del bandolero El Tempranillo y un mirador desde el que se ven seis provincias de Andalucía".

El director del Ceulaj ha explicado que la undécima edición de campamento internacional responde a la naturaleza propia del centro, "porque es un espacio para la juventud de carácter internacional y es la mejor puesta en escena de lo que queramos que sea el Ceulaj, donde la cultura será una herramienta de transformación".

Finalmente, Luis Guillermo Cortés ha agradecido la colaboración de la Diputación en las actividades organizadas por la EFA y contribuir a mantener vivo el flamenco en la zona norte de la provincia, junto al Ayuntamiento de Alameda.