IU: El decreto andaluz de viviendas turísticas "deja sin apenas herramientas a los ayuntamientos"

MÁLAGA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-A y secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, ha criticado que el decreto de viviendas turísticas de la Junta de Andalucía "deja sin apenas herramientas a los ayuntamientos" tal y como vienen reclamando los consistorios, e incluso que supone "un retroceso" en medidas ya superadas anteriormente.

En este sentido se ha pronunciado Alba este lunes en Málaga, donde, al respecto, se ha referido a medidas como la eliminación de la obligación del sistema de mediación de ruidos, "que era algo que ya estaba prácticamente superado en el anterior debate, y ahora se ha retirado"; la eliminación de la explotación de particulares de más de dos viviendas; y la autorización de informes urbanísticos "que los sustituyen por simples declaraciones responsables", que, en su opinión, "no son suficientes".

"Los ayuntamientos son los que en el día a día están también de manera más cercana con los problemas, con los vecinos, con los barrios, con los distintos actores sociales que están implicados y actualmente el decreto, algo que llevan los ayuntamientos reivindicando tiempo, no termina de darles herramientas. Lo que hace es todo lo contrario", ha asegurado.

Ernesto Alba ha criticado que el decreto de la Junta "no es suficiente": "Una vez más creemos que Juanma Moreno Bonilla y el PP vuelven a legislar defendiendo los intereses de una minoría y no los intereses de la mayoría de los andaluces y que no ofrece herramientas suficientes a los ayuntamientos para intentar intervenir de manera eficaz, poniendo límites, a problemas que se vienen denunciando por parte de vecinos desde hace mucho tiempo".

Ha destacado que la coalición de izquierdas centra su crítica en el decreto al considerar que la Junta pone el foco "única y exclusivamente desde el punto de vista de lo que tiene que ser la convivencia". Al respecto, ha dicho que su formación, además de los problemas de convivencia "va más allá" y atiende a cuestiones como el derecho a una vivienda digna, el incremento de los precios de los alquileres -que ha situado en un 13%-, y "la expulsión de los vecinos de sus zonas residenciales de toda la vida".

"La Junta alude en el decreto a razones imperiosas de interés general y nos parece totalmente un error porque no acata el problema, no lo acota. Lo que hace es dejar, de alguna manera, un criterio que no es nada objetivo, lo deja en el aire y esto no va a permitir, de alguna manera, que se busque o que se ponga el freno al problema que actualmente existe con los pisos turísticos", ha subrayado.