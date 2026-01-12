Alba pide actuar de "forma contundente" contra cambio climático con planificación, inversión y responsabilidad política

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba; la alcaldesa de Monda, María Remedios Fernández; y el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero. - IU

MONDA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha pedido este lunes actuar "de forma contundente" en relación con el cambio climático "desde la planificación, desde la inversión pública y desde la responsabilidad política".

En Monda (Málaga), donde Alba ha informado sobre las zonas afectadas por la borrasca Francis, ha incidido en que "que lo que hemos visto con las últimas inundaciones en Andalucía y ahora, concretamente en Málaga es lo que muchos intentan negar, que el cambio climático existe y que afecta la vida de la gente".

"Aunque la extrema derecha lo niega y la Junta de Andalucía y el Gobierno del PP miran para otro lado, la realidad es la necesidad de actuar desde las administraciones públicas" en relación con el cambio climático, ya que "si no actuamos de forma eficiente se volverán a repetir catástrofes como las que hemos estado viendo hoy concretamente en Monda y en otros puntos de Andalucía".

Alba ha incidido en que "esta actuación tiene que ser contundente, tiene que ser desde la planificación, desde la inversión pública y desde la responsabilidad política".

Al respecto, en primer lugar ha advertido de que "Andalucía sigue sin estar preparada para este tipo de catástrofes". "A día de hoy los planes de emergencia siguen sin actualizar y servicios como el 112 están totalmente externalizados con plantillas en precario y con falta de efectivos".

Ha dicho que "es necesario en este momento para afrontar catástrofes de este tipo y evitar el drama. Que cuando se produce una emergencia los servicios que tienen que acudir no estén privatizados", por lo que ha exigido "un 112 público, el fortalecimiento de las plantillas de los bomberos, un Infoca que esté permanentemente todo el año trabajando, y el fortalecimiento también de Protección Civil".

Por otro lado, Alba, ha incidido en la importancia del modelo territorial. "La Junta debe de alguna manera cambiar el modelo que hasta hoy hemos visto en Andalucía, un modelo que ha respondido a exigencias o necesidades que han puesto encima de la mesa los grandes especuladores para sus propios beneficios y que han estado, de alguna manera, construyendo en zonas inundables".

"A día de hoy, cuando vienen catástrofes de estas características, pues vemos las consecuencias que al final también se llevan vidas por delante", ha apostillado.

Por último, en tercer lugar, ha incidido, en "la necesidad de la ayuda de las administraciones ante estas catástrofes". Por ello, ha continuado, "estamos aquí en Monda, después de haber sufrido el pasado 4 de enero las inundaciones que han padecido en el municipio y que han generado dramas en toda la población".

Además, ha subrayado la necesidad de que el Gobierno "declare zona catastrófica al municipio y que, por parte de la Junta, lleguen todas las ayudas económicas posibles para que este drama de alguna manera se afronte como se merece, con dignidad cuando los vecinos y las vecinas se ven afectados con una catástrofe como han padecido con las inundaciones completamente de viviendas, de edificios públicos y del pueblo en general", ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Monda, María Remedios Fernández, ha señalado que "los municipios menores de 20.000 habitantes, los municipios pequeños, necesitamos a las otras administraciones o a las otras instituciones supramunicipales".

A su juicio, "la Diputación provincial debe de asumir también un poco la responsabilidad y enviar estas ayudas". En este punto, ha agradecido la labor del Consorcio de Bomberos, pero "necesitamos que miren para los municipios menores de 20.000 habitantes y que nos posibiliten estas ayudas también".

De igual modo, ha dado las gracias a la Junta "porque ahora mismo han posibilitado, cosa que no ocurrió en 2018, la puesta a disposición de máquinas que están arreglando y abriendo muchos pasos a personas que están incomunicadas en el resto del término municipal", pero ha reclamado "más ayuda no solamente cuando pasan estas cosas sino a lo largo de todo el año porque necesitamos ayuda para limpieza de cauces, de ríos, de arroyos...". "Neceitamos todas estas ayudas", ha concluido.