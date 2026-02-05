El alcalde de Casares (Málaga) lanza mensaje de tranquilidad a vecinos de El Secadero, que recupera electricidad

El alcalde de Casares (Málaga), Juan Luis Villalón, en un vídeo en redes sociales. - FB AYUNTAMIENTO DE CASARES

CASARES (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Casares (Málaga), Juan Luis Villalón, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y agradecimiento" a los vecinos y vecinas de la localidad "por la fortaleza y responsabilidad que están demostrando ante la borrasca Leonardo", en especial a los residentes del núcleo de Rl Secadero, que "continúa incomunicado", aunque ya ha recuperado el suministro eléctrico.

Así lo ha indicado Villalón través de un vídeo difundido en las redes sociales del Ayuntamiento, en el que ha señalado que, aunque el nivel del río ha descendido, las carreteras que comunican con esta pedanía, en la que residen 1.500 personas, "siguen inundadas" y habrá "muchos daños materiales", pero ha destacado que "afortunadamente no tenemos que lamentar ningún daño humano".

Desde la Junta de Andalucía han precisado que ya se ha constituido un tercer Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Casares Costa para coordinar la ayuda a las 1.500 personas aisladas en esta pedanía. Este puesto se une al del centro de emergencias, que es el principal, y al de la Serranía de Ronda en la capital de la Serranía.

Villalón ha logrado llegar hasta este Puesto de Mando Avanzado para analizar la situación en la pedanía y coordinar las actuaciones necesarias para asistir a la población aislada en el núcleo en cuanto a servicios sanitarios y suministros básicos, gestionando la emergencia de la mejor forma posible.

Hasta ese centro de control se ha desplazado también la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo; así como representantes del 112, de Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, adscrita a la Junta de Andalucía, Cruz Roja, emergencias sanitarias, Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente.

Desde el Consistorio han indicado que la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia "continúa activa para dar respuesta a la situación y garantizar la seguridad de la población". "Estamos coordinando todo lo que está en nuestra mano para que nuestros vecinos y nuestras vecinas estén seguros y para atender las incidencias que se van produciendo", ha manifestado el alcalde.

Respecto a la electricidad, Villalón ha asegurado que se ha recuperado "gracias a las gestiones realizadas con Endesa para poder dar suministro al núcleo de El Secadero por el municipio vecino de Manilva", por lo que ha esperado que "las incidencias que se vayan produciendo en estas próximas horas las podamos atender con total normalidad".

Durante la mañana de este jueves, un operativo formado por efectivos del GEAS de la Guardia Civil y una unidad acuática del Consorcio de Bomberos han trabajando para buscar accesos con una embarcación zodiac, para atender posibles emergencias y llevar suministros si fuera necesario a esta zona; además de para trasladar a un equipo de técnicos de Endesa.

Desde el Ayuntamiento han vuelto a pedir "máxima prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y seguir solo la información oficial". "Seguimos trabajando para recuperar la normalidad lo antes posible", han asegurado.