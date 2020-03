Alcalde dice que "todo está preparado para trabajar y servir" a Málaga desde ámbito municipal por coronavirus

Insiste en que lo importante es resolver la alerta sanitaria y "tenemos que colaborar todos"

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido este lunes que en la ciudad, tras declararse el estado de alarma por el coronavirus, "todo está preparado para poder trabajar y servir a la ciudad desde nuestro ámbito, desde nuestras competencias".

De igual modo, ha vuelto a insistir en que para poder salir del problema económico que se va a generar "hay que resolver el tema sanitario con gran rapidez y ahí tenemos que colaborar todos". Al respecto, se ha mostrado convencido de que la ciudad superará los posibles problemas económicos, destacando la "potencia, capacidad y dinamismo" como cualidades "magníficas" de la ciudad para reactivarse económicamente.

De la Torre, en un audio distribuido a los medios en el que aborda la situación actual debido a la pandemia del coronavirus, ha lanzado un mensaje de solidaridad con todos y "de sentimiento de apoyo total y absoluto a aquellos que tienen a una persona en situación de enfermedad, afectados por el virus u otras". También ha mostrado su sentimiento de pesar con los fallecidos.

De la Torre ha mandado un abrazo fuerte de solidaridad a los familiares y amigos del joven de 21 años fallecido en la provincia de Málaga con coronavirus y que presentaba patologías previas. El joven era entrenador del Atlético Portada Alta, un club de la capital.

Por otro lado, ha mandado un mensaje de "ánimo y tranquilidad" a los malagueños: "Por supuesto, España superará este enorme desafío", ha subrayado De la Torre.

No obstante, ha dejado claro que "para eso tenemos que colaborar todos, cumpliendo las normas establecidas que no trata más que de evitar que se facilite el contagio y que pueda haber una acumulación o avalancha de gente que necesite una asistencia médica, y eso sería negativo, el que no hubiera esa capacidad de respuesta de los servicios sanitarios".

Ha insistido, por tanto, en que todos "tenemos que actuar como si fuéramos portadores del virus. Actuemos con la prudencia, la cautela, de no transmitir, aunque no tengamos ningún virus encima". "Si actuamos así en cualquier relación personal que tengamos ahora, de las pocas que tenemos, cuando se sale a comprar, respetando a las personas, cortaremos la expansión del virus".

FELICITACIÓN A LOS SANITARIOS Y ÁNIMO A LOS EMPRESARIOS

De igual modo, ha tenido palabras de felicitación y gratitud para el personal sanitario, que están haciendo "una labor espléndida". También ha tenido palabras de ánimo para los empresarios y trabajadores, que "están preocupados por empresas que han tenido que cerrar, porque el decreto lo establece y porque era necesario".

"Lo importante es la salud; para salir del problema económico que se va a generar hay que resolver el tema sanitario con gran rapidez y ahí tenemos que colaborar todos". "El tema económico luego lo resolveremos, estoy convencido. Málaga tiene una potencia, una capacidad, un dinamismo, unas cualidades magníficas para reactivarse económicamente a posteriori, pero primero hay que resolver el tema sanitario en Málaga y España, es un tema global".

Por todo ello, el alcalde ha lanzado palabras de "ánimo, de solidaridad, de serenidad, de aprovechar el tiempo", aludiendo, entre otros, a los estudiantes y a los que no están en época de estudio para apostar por la formación.

FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES

De la Torre, por otro lado, se ha referido a al funcionamiento del Consistorio y a los servicios municipales y ha detallado que, de acuerdo con lo que establece el decreto de alarma que aprobó el Gobierno, "se ha adaptado la estructura de trabajo de las áreas municipales a servicios mínimos".

Ello, ha continuado, se garantiza el trabajo que se viene haciendo y en relación con el trabajo presencial ha incidido en que se ha reducido "muchísimo", recordando que se ha ofrecido vías telemáticas y, también, vías telefónicas para atender a los ciudadanos, que también se ha reducido; además del teletrabajo.

"Se ha hecho un esfuerzo importante desde el CEMI, desde el Área de Innovación, para poder tener establecido hasta 500 ordenadores trabajando en remoto, con todos los programas necesarios para poder conectarse", aunque no a la vez pero "puede haber, por tanto, más puntos que resuelvan el trabajo de comunicación telemática", ha explicado el regidor.

Por otro lado, en relación con las empresas municipales ha señalado cada una según su tema u objetivo se adapta a la situación. Ha recordado, además, que se mantiene el transporte público, aunque reducido porque hay menor demanda que antes y se continúan con la labor de limpieza, orientado a desinfección.

"Hay menos necesidad de limpieza porque hay menos gente en la calle, pero se adapta de esta otra forma", ha continuado De la Torre, que también ha recordado que el personal del SARE y Smassa, al no haber zona azul por esta situación de coronavirus, habrá menos presencia y hará labores de vigilancia: "Se trata de favorecer que los ciudadanos tengan ahí más comodidad y menos problema de gasto". Según De la Torre, "todas las empresas --municipales-- se han adaptado".