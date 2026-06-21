El alcalde felicita al Málaga CF: "Es realidad gracias al talento y a una afición que nunca dejó de creer"

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha felicitado al Málaga CF por el ascenso a LaLiga EA Sports tras vencer en la vuelta del Playoff ante la UD Almería por 1-2.

Tal y como ha emitido en un mensaje publicado en su perfil oficial de Instagram, el ascenso "es realidad gracias al esfuerzo, al talento y a una afición que nunca dejó de creer" y al "gran trabajo del equipo".

"Enhorabuena a jugadores, cuerpo técnico, directiva y a los miles de malaguistas que han acompañado al equipo en cada paso", ha concretado De la Torre, tras vivir una "noche inolvidable" en Almería con los goles de Chupe y Larrubia.