Alcalde informa de que deniegan al auditorio de Málaga la solicitud de potencia eléctrica: "Confío en que se resuelva"

Archivo - Futuro auditorio de Málaga en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado este martes de que se le ha denegado la potencia eléctrica pedida para el futuro Auditorio de la Música de Málaga y ha confiado en que "se resuelva con rapidez".

"Me acabo de enterar esta mañana que al auditorio se le ha negado la potencia; claro, todavía estamos a cero hasta que las cosas empiecen a cambiar, y los diez megavatios (MW) que se pedían se han negado" pero "confío en que las cosas se resuelvan con rapidez".

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Promálaga, inició la contratación de las obras del proyecto del Auditorio de la Música de Málaga, con un presupuesto base de licitación de 202.627.084,81 euros con IVA incluido y un plazo de ejecución de 48 meses. Las empresas interesadas en la ejecución de las obras de este equipamiento cultural disponen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 15 de octubre.

De la Torre lo ha informado en el foro 'Infraestructura eléctrica de Málaga: desafíos, retos y oportunidades de crecimiento para el futuro', organizado por Málaga Hoy, al tiempo que ha valorado estas iniciativas porque "si se hubieran hecho cosas como esta a lo largo de los últimos años, últimos meses, habría más conocimiento sobre esta cuestión que es vital".

"Vital no solo para las viviendas, que es el gran desafío que tenemos; vital en general para el crecimiento, para el desarrollo industrial y demás", ha dicho, advirtiendo, en este sentido que "algún proyecto industrial hemos perdido en Málaga por no tener la potencia, no poder concedérsela cuando la pedían".

De la Torre ha incidido en que "no solamente hay que hacer las inversiones, hay que tramitar los expedientes, hay que conseguir que los informes ambientales sean rápidos...", ha explicado, al tiempo que ha señalado que "no sé por qué los informes ambientales en materia de energía se convierten en algo aparentemente más lento".

Al respecto, ha añadido que el hecho de que "una línea de alta tensión pase no quiere decir que haya un problema ambiental mayor" y ha dicho que "lo que hay que señalizarla bien para que la fauna que vuela las vea, las distinga".

Por otro lado, De la Torre ha señalado también en relación con la vivienda que proyectos en zonas como en Lagar de Oliveros y Campanillas, entre otros, para tener suelo finalista "cuanto antes necesitan una potencia para que el proyecto se demuestre que es necesaria y conveniente para poder avanzar en los miles de viviendas protegidas, asequibles y también libres que necesita la ciudad de Málaga. Y en la provincia pasa igual".

"Necesitamos potencia para el Parque Tecnológico, necesitamos potencia para proyectos, como he comentado, y necesitamos potencia para viviendas", ha reiterado De la Torre, al tiempo que ha dicho que "luego hay más temas para que lo de vivienda vaya con rapidez funcionando".

"Creo que se entiende muy claramente cuando hablamos de agua, cómo funcionan los depósitos de agua, la redistribución, el saneamiento y tal, pero en energía la gente se pierde mucho, o nos perdemos", ha dicho, aludiendo, entre otros. a "qué parte es de la red eléctrica, qué parte de la distribuidora, cómo es la conexión...".

En este punto, y por otro lado, el regidor también ha explicado que se han mantenido reuniones con Endesa en relación con el suelo e instalaciones eléctricas.

Por último, ha incidido en mantener "la información de cómo van las cosas, mantengamos una información que la gente entienda bien, la necesidad de colaborar en todo este tema", entre otros, así como en seguir trabajando con las renovables, "pero no confíar solo en las renovables, necesitamos, como he dicho, energía estabilizadora en la red".