El alcalde de Málaga acude al pregón pronunciado por el periodista Ignacio Castillo

La Agrupación de Cofradías tuvo protagonismo en el pregón oficial de la Semana Santa de Málaga 2026, pronunciado por el periodista y cofrade Ignacio Castillo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, y otros ediles de la Corporación Municipal, ha asistido esta tarde al pregón oficial de la Semana Santa de Málaga 2026, pronunciado por Ignacio Castillo, periodista y cofrade.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, al acto, que ha tenido lugar en el Teatro Cervantes, también han acudido el obispo de la Diócesis de Málaga, José Antonio Satué; el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España.

Asimismo, también han acudido personalidades como el vicepresidente y diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza; y la responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido.