El alcalde de Málaga asegura que Moreno se presentará a las elecciones con "el bagaje de muchas cosas muy bien hechas"

MÁLAGA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha incidido este martes que la convocatoria de elecciones en Andalucía corresponde al presidente, Juanma Moreno, y lo hará "cuando estime oportuno". Además, ha asegurado que cuando sean los comicios, "Moreno, el Gobierno andaluz actual, se presentará a ellas con el bagaje de muchas cosas muy bien hechas en estos años".

De la Torre, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, y cuestionado sobre si se conocerá este martes si hay o no adelanto electoral, coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno en Málaga, la convocatoria de elecciones, ha dicho que "no recuerdo que en los consejos de Gobierno se aprueben estas cuestiones".

"Es una decisión del presidente que la puede tomar cuando estime oportuno en relación con algo que me parece básico, que es tener tiempo, si se adelanta será por esas razones, de elaborar un presupuesto para 2023, que pueda ser operativo desde principios de 2023 ya que la experiencia de no tener presupuesto en 2022 no ha sido positiva", ha señalado.

Ha recordado que el PP y Cs preparó un proyecto de presupuesto para 2022 pero "no encontraron las abstenciones, los apoyos, para sacarlo adelante", por lo que ha incidido en que los partidos deben "pensar en esa responsabilidad que han tenido". "Una comunidad funciona mejor si tiene presupuestos", ha apostillado.

"Cuando sean las elecciones el Gobierno actual andaluz se presentará a ellas, Moreno Bonilla, con el bagaje de muchas cosas muy bien hechas en estos años; sinceramente lo digo", ha dicho.

Asimismo, cuestionado por si cree que es el momento oportuno, se diga o no hoy en Málaga, de convocar elecciones en junio, De la Torre ha aludido, de nuevo, al presupuesto regional de 2023. "Seguir hasta el final tiene la lectura de que es positivo para cualquier sistema democrático, agotar el tiempo, aunque se puede adelantar, legalmente hacerlo", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que "hace falta que los partidos que hubieran permitido tener presupuesto en 2022 lo hubieran pensado en su momento".

A juicio del regidor, "es evidente que con no permitirlo --el presupuesto-- estaban creando las condiciones para que quizá se puedieran adelantar". No obstante, ha señalado que la decisión de convocar elecciones depende del presidente y "estoy seguro de que considerará lo mejor para la región".

Sobre el Consejo de Gobierno, De la Torre ha valorado que se apruebe el decreto de regulación de viviendas turísticas, y ha dicho que "viene bien". "Interesa mucho esa regulación".

Por otro lado, también el alcalde se ha referido a la Semana Santa y ha recordado, al respecto, que este pasado lunes hubo una reunión entre el Consistorio y la Agrupación de Cofradías para evaluar, entre otras, las incidencias detectadas durante estos días en el recorrido oficial de la Semana Santa y plantear propuestas de mejora de cara a 2023. Así, acordaron crear grupos de trabajo para empezar a trabajar ya en la Semana Santa del próximo ejercicio.

De la Torre ha señalado que, en general, "se ha funcionado muy bien y el recorrido es bastante mejor que el anterior". "Se ha hecho un esfuerzo durante años y creo que el balance, en general es muy positivo comparado con la situación anterior", ha dicho y ha incidido en la creación de grupos que "profundicen" en las diversas cuestiones.

Asimismo, y por otro lado, sobre la pandemia del COVID, y cuestionado por la retirada de mascarillas en interiores, De la Torre ha dicho que "en cada momento corresponde una situación que definir", añadiendo que la Consejería de Salud hablaba de "prudencia". Así, ha afirmado que hay espacios como transporte público, centros sanitarios, residencias de mayores donde seguirá siendo obligatorio y luego "queda, un poco al criterio de cada cual" como es en el trabajo y las circunstancias de las mismas. "Son situaciones ya más particulares", ha agregado.

De la Torre ha insistido, por tanto, en la prudencia, que "debe acompañarnos todavía durante un tiempo, viendo como van los datos", ha precisado el regidor.