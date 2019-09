El alcalde de Málaga cree "formidable" el proyecto de cubierta de la Catedral planteado para acabar con las filtraciones

Publicado 06/09/2019 18:02:43 CET

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha considerado "formidable, necesaria, conveniente, urgente y muy positiva" la solución que plantea el anteproyecto presentado por la Diócesis de Málaga de cubierta a dos aguas para la Catedral para terminar con las filtraciones.

"Es una pena que no se haya hecho hace años cuando quería que se hiciera y la Junta no quiso, cuando se empeñaron en poner una cubierta con una nueva piel, que son casi 500 kilos por metros cuadrados que ha añadido, y que no ha resuelto el problema", ha manifestado De la Torre a los periodistas.

Ha advertido de que "el agua está dañando a la Catedral", por lo que ha considerado "urgente que se ponga fin a esa situación". Así, ha esperado que esta solución "se tramite con rapidez" y ha apuntado que la Junta actual "creo que está receptiva", indicando que este pasado jueves hubo una reunión, en la que estuvo la consejera de Cultura y en la que los arquitectos y representantes de la Diócesis presentaron en qué consiste el proyecto.

Al respecto, ha indicado que le parece un anteproyecto "muy medido, muy cuidado, que va a suponer un plus y por lo menos la seguridad de que la Catedral no se nos desmorona, porque es así el riesgo que hay, aunque no es inmediato, pero o se pone remedio o cada año será peor".

Ha incidido en que es "urgente" esta actuación y ha expresado todo el apoyo municipal "para que se apruebe cuando antes y para buscar la financiación", punto en el que ha dicho que la propia Diócesis "tiene algunos recursos de las visitas", aunque, ha indicado, "habrá que tener por parte de la Junta, igual que se ha hecho en otros edificios; no sé si habrá posibilidad de fondos europeos, pero en el Ayuntamiento trataremos de ver la posibilidad de colaborar si es necesario".

El anteproyecto presentado define una solución completa del sistema de evacuación de aguas pluviales interpretando la solución de cubiertas propuesta por Ventura Rodríguez en 1764. No obstante se introducen algunas variaciones para adaptar este proyecto al edificio construido y a la tecnología actual. No solo se propone una cubierta inclinada para cubrir las cúpulas de la nave y la girola, sino que también se propone intervenir en las cubiertas intermedias y en el sistema de bajantes.