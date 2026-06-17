El alcalde de Málaga destaca en el balance de mandato a la vivienda "como gran protagonista de la acción"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con la portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles, ha hecho balance de la gestión municipal de los tres años de este mandato, donde ha incidido en que el tema de la vivienda "es el gran protagonista de la acción".

A la vivienda, ha señalado, se suma, la mejora de la calidad de vida en los barrios y los servicios que se ofrecen a los malagueños, así como el impulso y desarrollo de proyectos estratégicos de la ciudad en ámbitos como la cultura, la innovación y la sostenibilidad.

De la Torre, sobre su futuro, no ha adelantado nada, pero sí que ha dicho que en estos tres años no ha conseguido incrementar su actividad deportiva, uno de los requisitos que pone para volver a presentarse, y sí la de trabajo. "Tengo que sacar tiempo para dedicarme a actividad deportiva y, lógicamente, también descansar un poco más", ha dicho, por lo que ha sostenido que no contesta aún sobre si volverá a presentarse "porque necesito hacer ese cambio de agenda para poder reflexionar y contestar con seguridad".

En relación con lo qué le ha provocado más frustración en la gestión, ha dicho que "me hubiera encantado que el Gobierno hubiera apoyado claramente la candidatura a la Autoridad Aduanera y que hubiera contestado a la ley de Hacienda Locales para que se modificara". "Esas cosas te frustran cuando no encuentras siempre la colaboración que tú deseas y brindas", ha sostenido.

Durante el balance, y en relación con la vivienda, De la Torre ha incidido en que "hemos y seguimos trabajando con intensidad": "Es el gran desafío al cual nos enfrentamos". Además, ha incidido en la importancia de que haya "agilidad máxima" en toda la tramitación de cualquier planeamiento para tener suelo finalista rápido y "que tengamos energía, potencia eléctrica".

Entre otros, De la Torre ha recordado que en materia de promoción de vivienda pública, el Ayuntamiento continúa con el cumplimiento del Plan de Vivienda y Suelo.

Respecto a las viviendas protegidas previstas inicialmente, se le ha sumado durante estos tres años de mandato otras 3.513. Esto se ha materializado a través de la adquisición por parte del Ayuntamiento de los suelos de Soliva Oeste para 1.000 VPO y cuyo proyecto de urbanización está en trámite.

También la licitación, este último año, de 14 parcelas municipales de uso dotacional para la construcción de unas 1.414 viviendas protegidas en alquiler para jóvenes. En este sentido, ha precisado que uno de los lotes está ya adjudicado y los otros dos a punto de formalizarse la adjudicación. De igual forma, también se inició el trámite para la promoción de otras 220 del mismo tipo en una parcela de Imperio Argentina.

Ha recordado que desde el inicio del mandato, el Ayuntamiento está promoviendo, de forma directa o a través de la colaboración público privada, 5.183 nuevas VPO, de las que 1.186 se encuentran en construcción; 1.116 a punto de iniciarse las obras; 107 en licitación; y 2.774 en fase de proyecto.

Ha destacado, además, "la agilidad y rapidez" con la que el Consistorio ha tramitado y aprobado el proyecto de Urbanización del ámbito de Buenavista en el que Casa 47 construirá 1.362 viviendas protegidas.

En cuanto a las convocatorias para ser adjudicatarios de viviendas públicas, en lo que va de mandato, se han celebrado un total de 11 para 1.294 VPO y en los próximos meses tendrán lugar 5 más para otras 903 viviendas.

De igual modo, respecto a la rehabilitación de edificios, durante estos tres años se han impulsado tres convocatorias para la rehabilitación y dos para la instalación de ascensores en bloques de viviendas que carecen de él. Las de rehabilitación de edificios han sumado una inversión de 8,9 millones --con 3.334 viviendas beneficiadas--; y las de ascensores --834 viviendas beneficiadas--, han supuesto una inversión de 3,2 millones.

ACTIVACIÓN ECONÓMICA

En cuanto a las medidas de activación económica, en el Área de Urbanismo, ha destacado la concesión de 4.275 licencias, para un total de 6.529 viviendas. Todas ellas suman un total de 910.741.053 euros de presupuesto de ejecución material.

Para agilizar los procedimientos urbanísticos que se pusieron en marcha al inicio del mandato, este año se ha continuado impulsando la inclusión de iniciativas públicas y privadas de interés municipal en la Aceleradora de Proyectos.

Ha destacado que en la expedición de licencias, durante este año ha entrado en vigor la ordenanza de Tramitación de Licencias con el objetivo de reducir al máximo los trámites.

Por otra parte, el Consistorio ha iniciado la redacción del nuevo PGOM y se ha licitado la redacción del nuevo Plan Especial de Protección del Centro y Catálogo de Bienes.

VIVIENDAS TURÍSTICAS

Por otro lado, en materia de la limitación de viviendas turísticas, ha incidido en que se han impulsado una serie de medidas para ordenar y regular este tipo de actividad turística en beneficio de la convivencia y el equilibrio con el sector turístico.

Así, a la instrucción aprobada en junio de 2024, ha asegurado que "se le unirá, en los próximos días, la suspensión del cambio de uso automático de residencial a hospedaje".

En su intervención también ha aludido, entre otros, a que está a punto de finalizar el trámite para la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del parque Papa Francisco, en el ámbito de Repsol.

Respecto a desarrollos no residenciales, destaca la aprobación definitiva del estudio de ordenación urbanística para el cambio de uso del inmueble de Correos para un establecimiento hotelero de categoría superior.

Además, respecto a la promoción de sector productivo, se ha activado la venta del suelo para oficinas y uso comercial propiedad del Ayuntamiento en el sector de La Térmica; y aprobado de forma inicial el estudio de detalle para la instalación de una superficie comercial en el ámbito de Cortijo Merino.

También ha destacado el impulso al Auditorio de la Música; la culminación de trámites para la cesión de la parcela del Astoria-Victoria a la Fundación Unicaja; el inicio de la obra del CaixaForum; y la continuación de los trabajos del Neoalbéniz cuya culminación está prevista a final de año.

Además, ha aludido a los "avances" respecto al nuevo estadio de fútbol de la ciudad. También, respecto a conservación viaria en distritos, durante este último año se ha puesto en marcha la primera fase del plan de asfaltado previsto durante los dos próximos años.

OTRAS ACTUACIONES

Por otro lado, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por la desconcentración territorial y la gestión cercana a los ciudadanos, "que se refleja en los más de 157 millones de presupuesto que gestionan los distritos". Entre las actuaciones ha destacado las de revitalización, nuevos equipamientos y mejora de la calidad de vida en las barriadas de los distritos.

Asimismo, entre otros datos que ha destacado ha citado a que está en marcha obras hidráulicas por valor de 43,3 millones del total de los 100,3 millones del plan de actuaciones en los distritos. En cuanto a movilidad sostenible, la apuesta por la electrificación de la flota de autobuses; nuevos carriles bici e impulso al sistema público de préstamo de bicicletas eléctricas.

Además, ha aludido a las 51 compañías que han elegido Málaga para su sede y con una previsión de más de 2.200 empleos; el apoyo a la creación de cerca de 1.100 nuevas pymes; y lanzamiento de 'Núcleo, Polo de Innovación en Semiconductores'.

También ha valorado que la red de salas de estudio y, en materia de Servicios Operativos, ha destacado que Málaga es ya la primera gran ciudad que ha alcanzado el 100% de su alumbrado público municipal con tecnología led.

Por último, De la Torre ha dado un repaso también por movilidad, cultura, zonas verdes, seguridad, gestión en limpieza, playas, turismo, comercio, deporte, educación, empleo, juventud y participación, entre otros.