Alcalde de Málaga destaca éxito de Comic-Con y aboga por una reflexión para mejorarla y por ampliar el Palacio de Ferias

Asistentes a la tercera jornada de la San Diego Comic-Con en Málaga, a 27 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

De la Torre cree que "lo ideal" es que la ampliación del palacio lo haga "el propio arquitecto que lo hizo"

MÁLAGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado el éxito de la San Diego Comic-Con Málaga que ha sido "el evento más importante" celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) y en la propia ciudad en los últimos años; ha apostado por una reflexión conjunta entre Fycma y la organización del evento para mejorarla y evitar en próximas ediciones los problemas surgidos en esta primera; y ha destacado la necesidad "urgente" de una ampliación de Fycma.

Así se ha pronunciado el regidor este martes cuando ha sido preguntado por los periodistas sobre las quejas de los visitantes que tuvieron que soportar largas colas y grandes aglomeraciones durante la celebración en el referido espacio de la San Diego Comic-Con en la primera incursión fuera de EEUU de esta famosa convención internacional en torno al mundo del comic y de la cultura pop.

De la Torre ha señalado en primera instancia que se ha tratado del "evento más importante" que ha tenido lugar en Fycma y en Málaga en los últimos años. Y, tras reconocer este éxito, ha dicho que se necesita "tener una reflexión y unas reuniones para mejorarlo de cara a otros años. Es evidente".

El alcalde ha dicho que la primera reflexión sobre lo sucedido "le corresponde, esencialmente, a la propia empresa organizadora que tiene su conexión con la original de San Diego; y luego también al palacio --Fycma--, que es el espacio físico que se ha utilizado".

Y en este punto, ha anunciado una reunión que tendrá lugar la semana que viene entre los organizadores de la San Diego Comic-Con Málaga y el propio Fycma. "La Junta quizás también esté presente, puede estarlo si quiere, puesto que la Junta ha estado en la iniciativa financiadora con nosotros", ha explicado.

"Creo que también la propia organización hará una rueda de prensa, le hemos animado a que lo haga, una vez ellos también hagan su propio balance interno, que son los más especialistas en la temática", ha añadido.

De la Torre se ha referido en concreto a las colas, "que han sido largas y excesivas, y que tienen que resolverse"; y al respecto ha dicho: "Habrá que ampliar espacios, espacios con rapidez, una carpa sólida, etcétera, igual que se ha hecho en los espacios exteriores, que sean como ampliación de lo interior".

A renglón seguido, ha dicho que esta última es una reflexión suya personal, por lo que ha añadido que serán los especialistas los que tengan que opinar sobre ellos "a ver cómo el espacio exterior y el espacio interior se utiliza mejor, lo mejor posible lo que hay allí ahora mismo".

El alcalde de Málaga también ha dejado la puerta abierta a contemplar espacios en el ferial. Y ha asegurado no haber oído nada a los organizadores sobre una posible expansión de la Comic-Con a la ciudad, y al respecto ha advertido de que "no hay muchos espacios grandes disponibles" como sí ocurre en la ciudad californiana de San Diego.

Por ello, ha referido que la organización de la San Diego Comic-Con se encontró, al cabo de unos años, con que el palacio de convenciones de la gran urbe al sur del estado de California se les quedó pequeña y decidieron hacer una variante de la celebración de la convención en distintos espacios de la ciudad.

EN EL REAL DE CORTIJO DE TORRES

Tras insistir que "no hay grandes espacios disponibles" en la ciudad de Málaga, ha vuelto a contemplar el espacio del ferial de Cortijo de Torres para una hipotética ampliación "u otros espacios de la ciudad como puede ser la Universidad, que puede tener espacios más abiertos, más grandes".

Preguntado por si se han vendido más entradas de las que permitía el aforo, lo ha negado: "Yo entiendo que no", ha dicho, a la vez que ha reconocido "no conocer cómo va ese tema" en relación a si las entradas eran específicas para actividades y/o espacios: "Se verá todo lo que haya que ver, como es natural, con la máxima transparencia interna y externa".

AMPLIACIÓN DE FYCMA

Y sobre la ampliación de Fycma, el alcalde de Málaga ha dicho que "en paralelo, eso existe desde hace tiempo"; y ha dicho que, bajo su criterio, para mantener la unidad y el estilo, "lo ideal es que lo haga el propio arquitecto que lo hizo, Ángel Asenjo, y en esa línea opina la Academia de Bellas Artes, creo que opina también el Colegio de Arquitectos, aunque falta por recibir el papel correspondiente en la Gerencia --de Urbanismo--, y en la Gerencia hay personas que lo ven muy claro, y otros que no lo ven muy claro, y eso ha retrasado el avance".

"Pero yo lo tengo clarísimo, que es la forma, y no debemos retrasar más, algo que, con independencia de la Comic-Con, Málaga necesita. Hay ferias en Málaga, en el Palacio, que ya ocupan y que necesitan mayor espacio", ha añadido.

Finalmente ha puesto como ejemplo de ferias y evento que ya necesitan esa ampliación de Fycma al Salón H&T de hostelería, o a Digital Enterprise Show, DES... "y por tanto yo considero urgente la ampliación", ha concluido.