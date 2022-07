El alcalde de Málaga dice que los dos años sin Feria de Agosto pueden traducirse en "algo más de gente"

MÁLAGA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado que "es probable que ese vacío de dos años" sin que se pudiera celebrar la Feria de Málaga debido a la pandemia por el COVID-19 "se traduzca en algo más de gente, pero tampoco creo que sea muchísimo más".

Así se ha pronunciado cuestionado por los periodistas al respecto en la presentación del cartel de la feria, apuntando que todos los años "viene mucha gente", al recordar que "somos una provincia y una ciudad muy dinámica" en cuanto a actividades, y la feria, en agosto, coincide con la llegada de visitantes.

"Habrá gente, no hay duda, pero no creo que sea muchísimo más", ha incidido De la Torre, quien ha señalado que "en principio no parece que haya motivo de preocupación" en cuanto a tener que tomar medidas relacionadas con el COVID durante la celebración de la Feria de Agosto.

El regidor ha dicho que habrá que ver "cómo evolucionan los números para entonces" en cuanto a contagios, pero espera que "no haya necesidad de tomar ninguna recomendación siquiera". No obstante, cree que "en espacios cerrados si hay mucha concurrencia de gente, puede ser prudente el tener mascarilla si va a ser una reunión larga".

Al respecto, ha explicado que algunos de los casos que ha conocido de contagios en los últimos días "tienen que ver con reuniones en ámbitos cerrados, por lo que la conclusión que se llega es que es oportuno tener en esos ámbitos la mascarilla", aunque ha señalado que en la feria la mayoría de las actividades "son en espacios abiertos, por tanto no parece que sea necesario". Ha indicado que "si hay que decir algo, la autoridad sanitaria también tendrá que decirlo".

Por otro lado, cuestionado por la torre del puerto, el alcalde ha indicado que "es obvio" que la declaración ambiental nueva tiene un trámite y, aunque ha dicho que "tres meses más o tres meses menos no tiene tanta importancia", ha apuntado que "hubiera sido bueno que se hubiera previsto por el puerto o los promotores que podía ocurrir esta necesaria declaración ambiental nueva". "Hágase pronto, tramítese pronto y las condiciones están dadas para someterse a la comisión y al pleno", ha concluido.

CARTEL DE LA FERIA

De la Torre ha hecho estas declaraciones junto a la concejala de Fiestas, Teresa Porras, y miembros de la Corporación, durante la presentación del cartel de la Feria 2022, titulado 'La mar de Feria', obra del malagueño Rubén Roldán de Jong.

Se trata de un cartel elegido por una votación popular realizada por el Área de Fiestas del Ayuntamiento. La elección se realizó entre las cinco obras finalistas seleccionadas previamente por un jurado especializado. A este concurso se presentaron 184 originales procedentes de toda España.

El autor del cartel ha recibido el premio de 3.600 euros con el que está dotado el concurso. Además, los cuatro finalistas han sido galardonados, con un accésit de 600 euros cada uno.

La obra ganadora 'La mar de Feria' recibió el 36,48% de los votos populares (3.254 votos). Durante los días en que estuvo abierto el periodo de votación, se emitieron 8.921 votos. La mayor parte de los usuarios utilizaron dispositivos móviles (89,82%) para emitir sus votos, frente a una cantidad significativamente menor que lo hizo a través del escritorio de su ordenador o portátil (10,18%). La red social que más interacciones experimentó en el proceso fue Facebook (51,54%) seguida por Instagram (38,23%) y finalmente Twitter (10,23%).

El cartel es una ilustración vectorial, una técnica muy vinculada al diseño gráfico. El dibujo ha sido realizado sobre una tableta gráfica, lápiz óptico y un PC, utilizando el programa Adobe Illustrator.

Rubén Roldán de Jong sostiene que su idea "estaba clara, quería darle mucha importancia al mar y debía relacionarlo con la Feria". "Pensé en algo que no dejara dudas: la calle Larios, muy importante en Málaga y muy protagonista en Feria. Tras dos años sin poder celebrarla, por fin la Mar se engalana para asistir a su Feria de Málaga, con sus mejores ropas, su mejor figura, su empaque andaluz y malagueño; entrando triunfal y vestida de flamenca a disfrutar de su calle Larios y de su poderío", ha señalado.

"La única protagonista es la mar y su feria. Vemos a la mar de espaldas entrando en calle Larios porque es la entrada natural, de sur a norte. La mar entra dispuesta a disfrutar de su ciudad y de su Feria", ha señalado el autor, que muestra interés por el arte digital desde 2018 cuando fundó, junto a unos amigos, la empresa 'Bambosoft, dedicada a videojuegos para móviles.

En 2020, fundó una nueva empresa, 'Trending Surfers', también dedicada a los videojuegos, lo que le llevó a iniciarme en el campo de la ilustración digital. "Soy completamente autodidacta y amateur. Cuando vi este concurso, decidí realizar un trabajo para presentarlo, ya que siempre me ha encantado la feria de mi ciudad", ha señalado.

No obstante, ha señalado que su vinculación con el mundo del arte le viene "desde pequeño, he crecido rodeado de arte: varios de mis familiares se dedicaban al dibujo y la pintura, pero sobre todo a la música que es mi verdadera vocación", que ha retomado en 2020 tras un periodo alejado, produciendo música urbana.