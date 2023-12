El alcalde de Málaga incide en "más inversión ferroviaria y "una atención clara a lo necesario"

MÁLAGA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado al Gobierno que "la red de ferrocarriles hay que mantenerla, los Cercanías hay que atenderlos" y ha abogado porque se hagan "las inversiones necesarias" y "una atención clara a lo necesario" y, "cuando todo ese esté bien, en todo caso, ya se transfiera".

Así lo ha señalado De la Torre, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, tras ser cuestionado, en concreto, sobre si es partidario de que las Cercanías se transfieran a la Junta, a lo que ha señalado que no pediría "la transferencia si no están perfectamente atendidas".

"Creo que un Gobierno autonómico no debe pedir cosas que no estén atendidas y en orden porque si no te dan luego los recursos para hacerlo, fallas", ha dicho, al tiempo que ha precisado que "lo que tiene que haber es una atención clara de lo necesario". Así, ha recordado la importancia del Cercanías y ha aludido, por otro lado, al tren a Marbella.

A su juicio, "es algo que articularía más no sólo la provincia de Málaga sino a la región andaluza y creo que las necesidades del espacio metropolitano de Málaga y la provincia de Málaga del Gobierno deben ser atendidas por dinamismo de la ciudad y provincia, por lo que aporta a la Hacienda Pública Estatal y porque tenemos que dar servicio con términos de sostenibilidad a los retos de movilidad que tiene el espacio metropolitano de Málaga, que es el más dinámico ahora mismo de España en crecimiento".

Por tanto, sobre las transferencias, plantea que "se hagan las inversiones necesarias" y "cuando esté bien, en todo caso, ya transfiera". Así, ha incidido en que "cuesta dinero" el transporte público y ha abogado por "poner más cerebro y menos corazón", ya que, "no es porque lo pida Cataluña, ya que, por otra parte, Cataluña es que consigue un montón de dinero para sostenerlo", por lo que "hay que ver las condiciones".

"Lo importante es que esté bien mantenido y funcionando adecuadamente, y por lo tanto, en las inversiones necesarias, en cuanto a hacerlo, para que esté atendido bien, y luego funcionando adecuadamente con las aportaciones públicas, que hoy por hoy son estatales", ha sostenido.

SEQUÍA

Por otro lado, también ha abordado el problema de la sequía y las restricciones si no llueve. Al respecto, ha dicho que "en el verano yo creo que no", pero "estaremos muy preocupados si no ha llovido". De la Torre, tras detallar los recursos, ha dicho que "tenemos una situación en la cual podemos aguantar algo más que otras zonas, pero será muy preocupante".

Ha afirmado, además, que temas como la sequía "son temas de Estado, donde la política y la estrategia de partido hay que dejarla al margen. Y hay que plantear las soluciones con sentido técnico, apoyándonos en los criterios técnicos, y unir fuerzas para resolver los temas".

PROYECTOS

Por otro lado, De la Torre ha incidido en que se ha conseguido la ciudad sea foco de atracción por "el encanto de la ciudad y de los malagueños".

"Las condiciones naturales de Málaga son muy buenas para ello" y, "luego tratar de cuidar el patrimonio, mejorarlo, hacer una ciudad cómoda, accesible, que apueste por la cultura con fuerza, que apueste también por la innovación tecnológica", además de por la sostenibilidad medioambiental, así como una "ciudad más abierta al mar que antes".

También De la Torre ha hablado del auditorio, que "no tenemos todavía" y del futuro proyecto en la zona de San Andrés, del que hay que "encontrar la financiación público-privada para hacerlo": "Va siendo hora de que Málaga tenga el auditorio que necesita", que redundará en todo el espacio mediterráneo y no solo en la provincia.

Otro de los proyectos es la torre del puerto, en la zona del dique de Levante, y ha insistido "desde el Ayuntamiento no hemos puesto pegas, hemos facilitado la tramitación del puerto, por entender que tiene más ventajas que inconvenientes". Ha recordado, por último, que "corresponde al Consejo de Ministros, la aprobación definitiva, para autorizar en espacio portuario un hotel".