El alcalde de Málaga lanza un mensaje de tranquilidad ante el coronavirus y pide "no hacer las cosas artificiales"

Alcalde dice que está "perfectamente" y asegura que no tuvo contacto directo ni prolongado con Ana Pastor, que dio positivo

MÁLAGA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha abogado este jueves, ante la expansión del coronavirus, que "tenemos que hacer algo que sea razonable, que no sea alarmar innecesariamente y que sea prudente". "No hagamos las cosas artificiales, ni en un sentido ni en otros, lo que sea natural, sea racional, lógico, científicamente aconsejable desde el punto de vista de la responsabilidad, colaboraremos", ha defendido.

"Actuemos de esa manera y demos mensajes de tranquilidad, de racionalizar... no tiene sentido lo que ha pasado estos días atrás de compras masivas en los centros de venta de productos de alimentación", ha asegurado, poniendo como ejemplo que se deben quedar las personas en casa "cuando sea necesario; no pensemos que todo el mundo se tiene que quedar en casa, porque eso crea una dinámica de que hay que comprar cosas porque no voy a poder ir a la calle. No demos ese tipo de mensajes".

De igual modo, sobre cancelar grandes eventos, como la Semana Santa, ha insistido en que "estaremos, en esa materia, a lo que se considere oportuno hacer, siempre anteponiendo el interés general, en este caso, el interés de la salud de los ciudadanos, de los vecinos, de la ciudad, por encima de cualquier otra consideración", ha afirmado, añadiendo que también se trata de "minimizar los efectos negativos que cualquier cosa pueda tener", ha apostillado.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha afirmado que se encuentra "perfectamente", dado que el pasado sábado estuvo en un acto en Málaga con la vicepresidenta segunda del Congreso, la diputada del PP Ana Pastor, que ha dado positivo por coronavirus, y ha detallado que se ha sometido al test epidemiológico (encuesta). Tras hacerlo, y dado que no presenta síntoma alguno, los médicos han indicado que no tiene que hacerse la prueba --análisis--.

"No consideran necesario que haga ninguna cuarentena, habida cuenta del contacto, la presencia y la distancia en relación con la vicepresidenta segunda del Congreso, a la que salude con el sistema que desde hace días vengo llevando a cabo --el saludo japonés--. No tengo ningún síntoma", ha detallado el regidor.

Eso sí, ha incidido en que seguirá con el sistema de saludos sin contacto físico directo y a cierta distancia, el llamado 'saludo japonés', y "procurando estar menos presente en lugares donde haya más gente, por decirlo de alguna manera, para cumplir las normas que yo me había autoimpuesto antes de ese tipo de precaución", ha dicho, insistiendo, de nuevo, en actuar como "si fuéramos portadores" y en medidas de prevención como los citados saludos.

"Precaución por si acaso, nada más", ha insistido el regidor, que sobre su agenda ha dicho, tras ser preguntado, que "se está revisando ella sola. Hay algunas cosas que van desapareciendo como viajes, etcétera".

Por otro lado, sobre la cancelación de actividades o eventos, ha insistido en que se hará "lo que se vaya diciendo desde el ámbito de autoridades sanitarias nacionales y autonómicas". "Sobre los temas concretos iremos resolviendo cada uno de ellos", ha apostillado.

"VAYAMOS AL RITMO QUE LAS COSAS SEAN NECESARIAS"

"Las normas internas de trabajo, que la propia Autonomía ha dado, las estamos adaptando y transmitiendo hacia nuestros centros, como los de mayores". Además, ha insistido en que "las normas que hay en Madrid no son las normas que hay aquí", ha dicho, recordando que "hasta ahora es así". "Vayamos al ritmo que las cosas sean necesarias, no nos planteemos las cosas con anterioridad".

Por ello, ha vuelto a insistir en apostar por llevar a cabo normas como, entre otros, el saludo sin contacto, lo que ayudaría "si la extendiéramos mucho a ayudar a que esto progresara más despacio o no progresara y terminara en un tiempo razonablemente corto", ha agregado.

Sobre la Semana Santa de nuevo ha pedido dejar que las cosas "vayan sucediendo, veamos qué datos hay, qué estadísticas, cómo evoluciona el número de casos, y qué deciden quienes tienen la responsabilidad con toda la información en la mano, lo que procesa hacer".

Por último, sobre si cree que la Costa del Sol, al ser un lugar turístico, tendría que tener unas normas diferentes del resto de Andalucía para tratar el coronavirus, De la Torre ha dicho que "es una reflexión que corresponde al ámbito andaluz".

"En España hay una situación diferente para Madrid, Vitoria, parte de La Rioja que el resto de España", ha recordado, incidiendo en que "no me corresponde a mí resolver el tema". "Es verdad que puede haber una situación algo distinta, pero los datos globales de Andalucía son moderados comparados en relación con su población y con otras de menor población". "No hagamos las cosas artificiales, lo que sea racional, lógico, científicamente aconsejable desde el punto de vista de la responsabilidad colaboraremos", ha concluido.