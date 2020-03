El alcalde de Málaga propone incorporar el Hospital Pascual y contempla el Fycma por si fuera necesario ante coronavirus

MÁLAGA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes que desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) se está en contacto diariamente con Ifema para conocer cómo han actuado con la instalación de un hospital de campaña en sus instalaciones "por si fuera necesario" en la capital malagueña durante el estado de alarma para contener el coronavirus.

"La verdad es que la mejor noticia que podríamos tener es que eso no es necesario para el sistema sanitario actual", ha dicho, proponiendo también el complemento, en el caso de Málaga, y ante esta emergencia, del hospital Pascual, concertado y cerrado actualmente, por si "fuera necesario" también.

"Confío en que las medidas duras adoptadas de confinamiento vayan ayudando a bajar el ritmo de crecimiento en toda España", aunque la realidad es que eso todavía no se ha producido", ha indicado De la Torre, quien ha añadido que hay que "seguir trabajando con insistencia y dar mensajes de colaboración desde el ámbito de lo que cada uno pueda hacer".

En este punto, ha reiterado, por tanto, que en Málaga, actualmente, no se tiene que hacer las movilizaciones que se están llevando a cabo en Madrid, como habilitar el Palacio del Hielo para albergar los cuerpos de los fallecidos, ni siquiera un hospital de campaña equivalente al de Ifema.

De la Torre, en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Pess, ha esperado que, pese a Málaga sea la provincia más castigada en Andalucía por el coronavirus, no se llegue a la misma situación de Madrid.

Ha recordado que Málaga partía de una cifra más alta de contagios al principio, aludiendo al carácter abierto de la provincia lo que facilita la llegada del virus o a las muchas conexiones con el exterior que tiene la ciudad desde el punto de vista aéreo, pero ahora esta creciendo más despacio que el resto de Andalucía y otras zonas de España.

No obstante, ha dicho que es "arriesgado" extrapolar datos de los últimos días. Eso sí, ha señalado que "no tiene que ser consuelo nuestro el que otros vayan a crecer más fuertemente. El ideal es que todos frenemos". Para De la Torre, hay que "procurar sumar desde cada provincia, ciudad y municipio el esfuerzo para que la suma global que hace que en vez de que la curva crezca fuertemente, crezca despacio y vuelque para abajo cuanto antes".

"NO HA HABIDO OTRA COSA IGUAL"

Por otro lado, De la Torre ha incidido en que "no ha habido otra cosa igual" como esta crisis sanitaria desde que tiene memoria: "No ha habido otra cosa igual ni en España ni en el mundo". "Tenemos una crisis global, importante, en primer lugar sanitaria, que hay que saber resolver, no solo en España, sino en todos los países y, luego económica, que mientras más corta sea la crisis sanitaria será más fácil salir de ella".

"Es un problema muy grave el que tenemos ahora mismo; esa es la realidad", ha afirmado el alcalde de Málaga, que ha recordado que está confinado y trabajando desde casa pero "conectado con todo el equipo municipal, concejales, equipo directivo y tratando de que las cosas, en lo que depende de nosotros, funcionen con la máxima eficacia y, lógicamente, con la colaboración máxima y lealtad con la Autonomía andaluza y con el Gobierno de España".

En este punto, cuestionado por hasta qué punto puede aguantar la administración con un modelo de teleadministración, De la Torre ha incidido en que "hace un gran esfuerzo en el trabajo digital", precisando que "el teletrabajo ha avanzado en pocos días lo que, a lo mejor, se hubiera tardado meses en hacer".

"Los trabajos no tienen por qué parar y luego está la parte que hay que tener más atención, la parte social, de resolver los problemas de aquellos que tienen más dificultades", ha incidido.

Sobre las medias de protección que ha tomado el Consistorio, De la Torre ha recordado que tratan de que el personal, desde casa, está protegido pero trabajando y los que presencialmente estén trabajando --Policía Local, Bomberos, el personal de la Empresa Malagueña de Transportes, limpieza, servicios sociales-- tenga la protección física adecuada.

Además, en cuento a protección ha explicado que "estamos muy pendientes de que la organización que se ha centralizado desde el Gobierno de España funcione con eficacia" y "trataremos de que eso se canalice".

COLABORACIÓN CIUDADANA EN ESTADO DE ALARMA

De igual modo, ha valorado que "la gran mayoría de los malagueños están colaborando" durante este estado de alarma. La Policía Local de Málaga ha denunciado a 911 personas y ha detenido a una por incumplir el estado de alarma, fundamentalmente en relación con el confinamiento en casa. En total 6.167 personas han sido identificadas por estos agentes.

Al respecto, también De la Torre ha propuesto que tener datos por municipios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "nos permitiría hacer un ranking a ver quién baja más rápido en el tema de las denuncias, quienes somos más colaboradores". "A ver quién es campeón de la colaboración sin ningún premio, simplemente la satisfacción de sentir el deber cumplir y el sentido de la responsabilidad".

GOBIERNO

Por otro lado, al ser cuestionado por si es posible un pacto de emergencia entre el PP y PSOE, De la Torre ha incidido en habría sido tras las elecciones, cuando no ha habido una mayoría clara para dar estabilidad al gobierno, como dio a entender y sugirió en aquel momento.

"La situación ha llevado a que el Gobierno que salió de las elecciones se está enfrentando a una crisis muy difícil, muy dura, y yo creo que hay suficiente sentido de Estado de todos las fuerzas políticas para apoyar, y se están apoyando las medidas", ha dicho.

"¿Es necesario ir más lejos y llegar a un gobierno ahora mismo amplio de concentración? No tengo los datos para verlo", ha indicado, aunque ha agregado que "es evidente que desde un gobierno que hubiera tenido esa base más amplia de mayoría, sobrada, absoluta en el Parlamento, después de las elecciones, sumando las fuerzas parlamentarias de PSOE y PP, pues estaríamos en unas condiciones más óptimas para haber afrontado esta crisis".

No obstante, ha subrayado que, ahora mismo, se pueden resolver las cosas, con un sentido de urgencia, de Estado, de "sumar los apoyos necesarios y crearía el consenso en las decisiones también".

Así, ha vuelto a insistir en que ahora hay que resolver "bien y pronto" la crisis sanitaria "mediante la eficacia en el confinamiento que debe de impedir que el virus avance" y "trabajando todos como si estuviéramos contagiados, generosamente tratando de respetar a los demás".

También, ha continuado, "dar los medios necesarios para que, desde el frente de batalla sanitario se tenga la máxima eficacia" y confiar también en que las investigaciones médicas que a nivel mundial se están haciendo "den resultado en el tratamiento y, en el plazo razonablemente corto, esté el tema de la vacuna". "Coordinar y sumar esfuerzos", ha subrayado.