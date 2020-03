Alcalde de Málaga: "Queda un recorrido, nos queda un esfuerzo importante y tenemos que estar preparados"

MÁLAGA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado en relación con la epidemia del coronavirus y la vuelta a la relativa normalidad tras esta situación que "queda un recorrido largo; no quiero desanimar a nadie, sino mentalizarnos todos porque nos queda un esfuerzo importante", ha dicho.

"Aquí ahora, lo importante es resolver pronto la crisis sanitaria", ha incidido, añadiendo que "eso es clave y fundamental y nosotros estamos colaborando en todo lo que se nos pida y más porque es básico". "A partir de ahí viene la recuperación económica pero hay que cerrar la crisis sanitaria cuanto antes".

Además, ha subrayado que "tenemos que estar preparados para ese esfuerzo", valorando la importancia de una sociedad solidaria y también de las medidas de reactivación económica.

"Es importante que nuestro tejido empresarial se mantenga vivo", ha agregado De la Torre, que, precisamente, este lunes ha anunciado un plan extraordinario de medidas fiscales para dar facilidades a familias, empresas y autónomos de la ciudad e intentar paliar las consecuencias que la crisis del coronavirus tiene tanto en la economía doméstica como en la local.

De la Torre, en rueda de prensa por videoconferencia y tras ser preguntado si cree que Málaga está preparada para hacer frente al pico de coronavirus, ha señalado que no sabe dónde va a estar pero "sí deseamos todos que llegue el final de eso". "La curva debe ir descendiendo en su velocidad de crecimiento", ha afirmado, admitiendo, no obstante, que la curva "no es expresiva de la realidad".

Por otro lado, sobre si se trabaja en la reprogramación presupuestaria y en qué medida podría verse afectadas actuaciones de este año en la ciudad, De la Torre ha dicho que "es evidente" que habrá menor gasto en inversiones por el hecho de que algunas se vayan paralizando o se estén paralizando.

Ha hecho hincapié también en que en el presupuesto de 2021 "es imposible trabajar". Por ello, ha incidido en que "por la propia dinámica" de la situación, los proyectos de ciudad quedan parados, aludiendo, entre otros, a la futura exposición universal "que tiene que resituarse", insistiendo en que la clave es, en primer lugar, resolver la crisis sanitaria.

COORDINACIÓN Y MEDIDAS SOCIALES

Por otro lado, en cuanto a la coordinación de las administraciones para hacer frente a esta crisis y canalizar recursos ha afirmado que en las reuniones en las que participa nota "disposición buena" y "estamos colaborando" para "resolver pronto la situación sanitaria y sentar las bases de futuro". También ha valorado que mantienen contacto con los portavoces municipales para abordar cuestiones por el coronavirus.

En clave social, ha destacado las medidas llevadas a cabo por el Ayuntamiento, incidiendo en que se ha priorizado la atención social. Al respecto, ha incidido en el refuerzo de la red de plazas de Puerta Única; la cobertura de necesidades básicas de alimentación; el aplazamiento por parte de Emasa de los cortes de suministro para mantener abastecimiento o la suspensión del SARE o aparcamiento regulado.

Además, ha continuado, la atención ciudadana se ha reforzado y, para ello, el Consistorio ha puesto en marcha un nuevo teléfono, gratuito, (900 600 010) que se suma a las líneas 010 y 951926010 y ha duplicado el personal que atiende estas llamadas.

De la Torre, tras ser preguntado, se ha referido al material de protección para personal de apoyo social, explicando que, tras fallar a nivel estatal, han adquirido de forma directa en un mercado "muy complicado, con gran tensión". Han encargado, en concreto, 200.000 mascarillas y, además, ha habido regalo de 15.000.

Por último, ha valorado el comportamiento de los ciudadanos durante este estado de alarma. Cabe recordar que las labores de vigilancia y control del cumplimiento del decreto de estado de alarma han llevado a la Policía Local a identificar a 12.081 personas, de las que 1.585 han sido denunciadas, por lo que "se aprecia una tendencia a la baja en los últimos cuatro días", y solo se ha producido una detención por el momento.