El alcalde de Málaga sigue adelante con la subida del precio del agua mientras el PSOE llama a protestar en las calles

MÁLAGA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El anuncio del alcalde, Francisco de la Torre, de actualizar las tarifas del agua en la ciudad con un incremento en el recibo de los malagueños ha llegado al pleno municipal de este miércoles, donde ha quedado clara la voluntad del PP de seguir adelante con esta medida. Desde la oposición, PSOE y Con Málaga han mostrado su absoluto rechazo al que consideran "el tarifazo del agua", mientras Vox se mantiene al margen a la espera de tener más información.

La mayoría absoluta del PP --17 votos-- ha tumbado las dos mociones urgentes presentadas por PSOE y Con Málaga para parar esta medida que, aseguran, "perjudica de manera directa al bolsillo de los malagueños". Ante esta negativa, el portavoz de los socialistas, Daniel Pérez, ha llamado a los ciudadanos a salir a las calles a protestar contra lo que considera "la punta del iceberg de un tsunami impositivo" del PP, advirtiendo que detrás de la subida del agua vendrá "el billete del autobús, la tasa de basura... nos van a freír a impuestos".

Ante esto, ha pedido al alcalde "una amnistía a la subida de impuestos que plantea", tachando esto de "fraude electoral". "El alcalde dijo que no iba a subir los impuestos y 100 días de gobierno después, se ha quitado la careta y ha metido la mano en el bolsillo de los malagueños", ha criticado Pérez.

También se ha pronunciado sobre la "falta de información" que han recibido, asegurando que después de las reuniones con Emasa siguen sin convocar el Consejo de Administración y "no han dado ni un solo papel". Y esto ocurre mientras "vemos como los cargos de confianza no paran de subir, de 20 a 25 millones".

Desde Con Málaga, Nicolás Sguiglia ha pedido al alcalde que se pronuncie ante un anuncio que "es una chapuza y una profunda injusticia", y que se basa en "meter la mano en el bolsillo de los malagueños para tapar una gestión negligente de Emasa".

Además, ha acusado a De la Torre de "engañar a los malagueños" al negar la subida de impuestos durante la campaña electoral y de que hay alternativas al canon para realizar las inversiones pendientes en Emasa, como la implantación del la tasa turística o el IBI a viviendas vacías, pero "no quiere tocar los intereses de promotores turísticos e inmobiliarios". También le ha invitado a "desengrosar la estructura municipal".

Sguiglia se ha quejado de que la reunión con Emasa se haya producido "sin informes exhaustivos" y ha dicho que si la subida del precio del agua se correspondiera con la del IPC agregado desde que se congeló la tarifa, entonces "lo podríamos haber debatido en el Consejo de Administración", pero esto es "un abuso". Así, ha asegurado que desde Con Málaga "seguiremos siendo beligerantes y estaremos movilizados con la gente contra este tarifazo".

PP CULPA AL GOBIERNO CENTRAL

Desde el equipo de gobierno inciden en que la subida de la tarifa del agua viene justificada por las pérdidas de Emasa al cierre de 2022, con casi cuatro millones de euros, y ha recordado que "no es legal que una empresa publica dé perdidas". A ello ha sumado la absorción de las obras de injerencias y tener capacidad para seguir garantizando un servicio de calidad e invertir en obras para afrontar los retos de la empresa, entre ellos, la sequía.

La concejala del área, Penélope Gómez, ha culpado de esta medida a la "mala gestión del Gobierno", dado que en 2022 se solicitó ayuda al Ejecutivo central para poder hacer frente a un aumento del coste de la energía del "121%, que aumentaba los costes en ocho millones de euros". Así, ha criticado que se "tergiversen las cifras" y ha defendido la "total transparencia en las reuniones donde ustedes se han levantado", ha criticado a la oposición.

En esta misma línea se ha pronunciado el alcalde, que a pesar de ser interpelado por los otros grupos municipales, solo ha tomado la palabra para reclamarles el haberse "ido antes de tiempo" de las reuniones con Emasa para conocer en detalle el aumento de las tarifas y su justificación, "donde contaban con tiempo ilimitado". Así, ha rechazado la propuesta del PSOE que contaba con el apoyo de Con Málaga para convocar un pleno extraordinario. Ahora, si sigue adelante, será el grupo socialista quien lo tendrá que proponer.

Desde el grupo municipal Vox, sus dos concejales se han abstenido en ambas mociones a la espera del dosier que justifique que esa subida del precio del agua es necesaria y urgente, algo que, ha recordado, "no se nos ha facilitado". La concejala Yolanda Gómez ha exigido que se congele la subida del agua "hasta que el Ayuntamiento la justifique".

GASOLINERAS FUERA DE LOS BARRIOS

Otra de las mociones que ha generado debate en el pleno municipal ha sido la llevada por el PSOE para frenar la implantación de dos gasolineras a menos de 20 metros de viviendas del barrio de Los Rosales, en el distrito de Churriana, y La Pelusa, en El Palo; y que no ha salido adelante por la negativa de los 17 concejales del PP y la abstención de Vox.

El debate ha comenzado con la crítica del concejal socialista, Mariano Ruiz Araujo, por que decenas de vecinos se han concentrado en la puerta del Ayuntamiento en contra de las estaciones de carburantes y "no podían asistir al pleno". "No es de recibo que ustedes previendo esta movilización vecinal activaran a los suyos para que los vecinos no puedan entrar", ha reprochado el socialista, al que la portavoz 'popular', Elisa Pérez de Siles, le ha respondido que esas son "las formas y dinámicas que ustedes utilizan".

Dos vecinas de los barrios han tomado la palabra para poner en evidencia los problemas de salud, de seguridad y de movilidad que generarían ambas gasolineras low cost, críticas a las que se ha sumado el PSOE pidiendo al equipo de gobierno que "rectifiquen y demuestren para quienes trabajan".

Ruiz Araujo ha asegurado que desde el Ayuntamiento "tienen capacidad de maniobra para frenar" la construcción de estas viviendas" y ha criticado que durante la pandemia "impulsaron de forma oscurantista los trámites" para su desarrollo.

Desde Con Málaga, la portavoz, Toni Morillas, ha también se ha mostrado crítica con la construcción de dos gasolineras "que ni siquiera vienen a generar puestos de trabajo en el barrio, ya que son low cost", y ha pedido su paralización por los "daños lesivos para el bienestar de las personas".

En la línea, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, no ve necesaria la instalación de gasolineras "tan próximas a entornos de viviendas" y ha reclamado que se cumpla la ley.

Desde el PP, la concejala Carmen Casero le ha dicho a Araujo que los expedientes sobre estas gasolineras están a su disposición y que "si hay alguna maniobra oscura y torticera es la amnistía, que de eso sí que no tenemos ninguna información de lo que ustedes nos van a hacer tragar". Y le ha dicho que desde su partido están abiertos a un cambio legislativo estatal sobre la implantación de este tipo de gasolineras y no a lo que presentan en su moción, "que es un delito", ha zanjado.

INICIO DEL CURSO ESCOLAR

Por último, tras el arranque del inicio escolar, el PSOE ha presentado una moción sobre "el atropello de la Junta a los escolares en el inicio de curso, con una subida drástica de los precios públicos del comedor, aula matinal y actividades extraescolares, que no han comenzado todavía pasadas dos semanas de arranque de las clases", ha criticado el concejal Rubén Viruel. Críticas que han contado con el apoyo de Con Málaga y Vox.

Desde el equipo de gobierno, la concejala Maripaz Flores ha defendido la acción de la Junta de Andalucía, criticando "el silencio" de los anteriores gobiernos socialistas. Así, tan solo han salido adelante dos puntos de la moción en los que se insta a la Junta de Andalucía a seguir con las obras de ampliación y mejora de centros educativos y a continuar y concluir con la puesta en marcha de actividades extraescolares según el calendario.