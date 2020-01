Alcalde de Málaga valora la celebración de los Goya y ve "un tema interno" de la Academia los posibles fallos de la gala

Publicado 29/01/2020 15:17:44 CET

El regidor tiene palabras "de gratitud" para la institución por confiar en la ciudad y asegura que "todo salió todo muy bien"

MÁLAGA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado en relación con la misiva que la Academia de Cine ha mandando a sus miembros pidiendo disculpas por posibles fallos que se cometieron durante la gala de los Premios Goya celebrada el pasado sábado en la ciudad, que no puede opinar de ello: "La Academia lo ha hecho y será porque tiene motivos para hacerlo, yo no lo conozco, no estoy en la Academia ni soy académico".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha agregado que tiene "palabras de gratitud para la Academia, porque ellos confiaron en Málaga y salió todo muy bien", recordando que así se lo trasladaron antes de empezar la gala y después de terminar también: "Francamente bien", ha sostenido.

Así, ha señalado que si hubo algún problema en relación con las reservas, "no lo sé, es un tema interno de la Academia, no puedo opinar de un tema interno de la Academia", ha reiterado.

En relación con las críticas sobre el catering, ha recordado que "había una parte que no se veía pero estaba y había sitio", por lo que quizá faltara por la empresa, que ganó un concurso, poner un plano para indicar dónde, a pesar de no verse, había sitio".

Asimismo, sobre el sonido, ha dicho que su percepción, desde donde estaba, era "que funcionaba bien". "Nunca he oído un sonido más bueno en el Martín Carpena que el que esa noche había", ha afirmado.

Por último, tras ser cuestionado sobre si tras esta celebración se hace aún más necesario un auditorio para la ciudad, De la Torre, ha recordado que, por su tamaño, quizá, "no sé si sería capaz de acogerlo, si viene, encantado". "Con independencia de los Goya, el auditorio hay que hacerlo porque Málaga no lo tiene", ha apostillado.

En este punto, ha reiterado que se tiene que hacer el auditorio: "Es bueno que haya colaboración privada para que las administraciones puedan ver el tema más viable y estamos en ello". "Soy relativamente optimista sobre el hecho de que en este tema podamos avanzar en este año", ha recordado.

"La mejor manera de celebrar los 150 años del Teatro Cervantes es demostrar que la Málaga de este siglo es capaz de lanzar adelante este auditorio con colaboración privada, porque los malagueños, y no el Estado de entonces, en el siglo XIX fueron capaces de hacer el Cervantes en menos de un año para sustituir el teatro que se quemó", ha recordado, asegurando que "esa capacidad de la sociedad civil malagueña tiene que tener como un correlato, un eco, para que se haga un cierto esfuerzo y en esto estamos trabajando", ha concluido.

ÁREA DE CULTURA HACE BALANCE "POSITIVO"

Por su parte, la concejala de Cultura, Noelia Losada, ha hecho un balance "realmente exitoso" y "muy positivo en general", tanto de la organización como del desarrollo artístico de la gala de los Goya.

"La gala que viví para mí fue la mejor de la que se ha realizado hasta ahora; y, sinceramente, el balance que hago es positivo". "Tampoco pasa nada porque si en algo hubo alguna queja desde la Academia se emita una carta pidiendo disculpas", ha opinado.

"Creo que nada es perfecto y si hubo alguna cosa que no funcionó o hubo alguna cosa que algunas personas no disfrutaron del sonido me parece correcto pedir disculpas", ha sostenido, añadiendo que "si los problemas o los fallos son estos, pues, bienvenidos sean".

Sobre las críticas al alojamiento y los viajes, también, al igual que el regidor, ha recordado que es "un tema exclusivamente de la Academia en el que el Ayuntamiento no ha entrado ni participado en la organización"; al igual que el sonido y la realización, que tampoco era responsabilidad del Consistorio, por lo que "no podemos opinar".

Asimismo, ha considerado "lógico" sobre el cóctel que, en un primer impacto "fuera de cierta aglomeración, especialmente, en algunas de las salidas", pero "había otras zonas del anillo perimetral que estaban vacías". "Creo que duró la congestión unos 30 minutos", ha señalado, por lo que "pasado este momento puntual de aglomeración había zonas del perímetros que estaban libres", ha concluido.

OPOSICIÓN

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha aludido a que, "posiblemente, el Martín Carpena no reuniera todas las condiciones necesarias para la celebración de los Premios Goya". "Se hizo un aporte económico muy alto para la celebración y era algo positivo para la proyección de la ciudad; pero no reunía --el espacio-- las condiciones". "Fue muy mejorable", ha concluido.

Asimismo, el portavoz municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha opinado que el "problema" del catering fue "evidente; existió un problema de colapso de personas a la hora de terminar la ceremonia".

"Quizá el espacio en el que hemos gastado tanto dinero no era el más adecuado, no se previó el tema de los accesos para hacerlo más fluido", ha dicho, admitiendo echar en falta "un auditorio que hubiera sido, quizá, un escenario mejor la celebración de los Goya y, casi con toda seguridad, con menor coste económico" para la ciudad.

También, tras destacar en primer lugar que no ha tenido acceso directo a la carta de la Academia a sus miembros, ha dicho que "se señalan varias y distintas cuestiones", como, entre otros, los alojamientos y viajes, que "era competencia de la propia Academia y no del Ayuntamiento".