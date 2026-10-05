Alcalde de Málaga valora las elecciones y espera que el nuevo escenario electoral "no suponga más polarización"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha valorado este lunes el anuncio de elecciones generales y ha asegurado que ve "positivo" que se convoquen. Además, ha esperado que "este espacio nuevo de campaña electoral, de escenario electoral, de nuevo gobierno, etcétera, que salga de las urnas no suponga más polarización de este país, que está sencillamente polarizado" consecuencia, a su juicio, del actual Ejecutivo, por lo que aboga por una "distensión en ese sentido que será bueno para España".

"Me alegro que el presidente del Gobierno haya decidido, finalmente, esta convocatoria porque creo que la situación de gobierno en España, con los apoyos parlamentarios que tiene el actual Ejecutivo, era muy difícil de sacar cosas adelante", ha señalado De la Torre, aludiendo, entre otros, a lo que se ha visto en temas de vivienda.

Al respecto, ha precisado que "no lo digo porque esos proyectos o decretos me gustaran, creo que no daban respuesta al problema de la vivienda, que es muy complejo y que necesita hacer más viviendas en venta, más viviendas en alquiler". Por tanto, para De la Torre, "es una demostración de cómo se plantean cuestiones que no tienen el respaldo parlamentario, con independencia de que no las veo operativas".

De la Torre, en declaraciones a Canal Málaga Radio, recogida por Europa Press, ha señalado que "era una de las posibilidades, era bastante posible" la convocatoria de elecciones generales y sobre si estos comicios van a paralizar proyectos para la ciudad, ha dicho que "lo que importa no es tanto si el Gobierno en funciones va a congelar o no, porque, lo digo sinceramente, tampoco recuerdo proyectos importantes ahora mismo".

"Ya me gustaría que los hubiera, que el Gobierno estuviera comprometido en el auditorio, por ejemplo, y que hubiera proyectos en la movilidad...", ha añadido.

Sobre vivienda, precisamente, ha insistido en que "el mercado lo que tiene que estar es más dotado de oferta para atender una demanda creciente, que es más del doble de la oferta que hay ahora mismo en viviendas en España".

"Eso es uno de los desafíos que tendrá el gobierno que salga de estas elecciones y hay más desafíos", ha dicho y ha aludido, en este sentido, "a la movilidad de Málaga, a la necesidad de converger los niveles de renta dentro de España y los niveles de renta de España con el resto de Europa, donde hay diferencias todavía". "En fin, son muchísimas cuestiones las que hay por delante", ha opinado.

Además, ha esperado que "este espacio nuevo de campaña electoral, de escenario electoral, de nuevo gobierno, etcétera, que salga de las urnas no suponga más polarización de este país, que está sencillamente polarizado".

De la Torre ha señalado que esa polarización "es una de las consecuencias del actual Gobierno". "Creo que tiene que haber una distensión en ese sentido que será bueno para España", ha subrayado De la Torre.

Cuestionado, por otro lado, sobre la posibilidad de aprovechar la disolución de las Cortes para aprobar en la Diputación Permanente del Congreso los dos decretos sobre vivienda que no salieron adelante la pasada semana, De la Torre ha asegurado que "eso no es serio".

"Plantear las cosas así, sinceramente, es como darle la vuelta a lo que es las normas parlamentarias", ha dicho y ha incidido en que "lo que procede de acuerdo con lo que ha hecho el presidente del Gobierno de convocar elecciones es esperar resultados de las elecciones, no seguir intentando gobernar vía diputación permanente del Congreso". "No lo veo compatible no lo veo coherente con lo que se ha planteado", ha apostillado.

De la Torre, tras ser cuestionado, ha dicho que no cree que el Ejecutivo en funciones haga más cosas a través de la diputación permanente: "Que se dediquen a gobernar en funciones en los términos de lo que supone gobernar en funciones", aludiendo a "las cosas de trámite, lo que sea cuestiones que tiene que resolver un gobierno que siempre son temas importantes".

"Aunque hay un estado de las autonomías, el Gobierno central tiene muchas competencias en este país, por ejemplo, debe dedicarse al tema de Ceuta", ha puntualizado el alcalde de Málaga.

Ha incidido en que "no se puede olvidar por lo que ha pasado en España en los últimos días, que tenemos una ciudad española con una problemática donde el Gobierno actual yo diría que ha sido muy responsable de la falta de respuestas rápidas; no ha habido, y sobre todo, no había una prolongación del espigón que se podía haber hecho desde el año 2021" cuando hubo otra "invasión no tan grande como la que ha habido ahora".

Ha señalado que "no podemos olvidarnos de ese tema y por tanto vía Unión Europea, que es como España pueda actuar ahí porque sola no va a poder resolver ese tema en relación con Marruecos, buscar una solución y la línea de lo que han dicho los gobernantes marroquíes de recuperar un retorno a Marruecos de la población que invade Ceuta en los días finales de julio y la recuperación de la normalidad".