Alcalde de Málaga valora que el nuevo recorrido de la Semana Santa tiene garantía de "mayor capacidad" ante problemas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado que el nuevo recorrido oficial de la Semana Santa "permite tener una garantía de mayor capacidad para hacer frente a cualquier problema", al existir una concentración de público como ocurre en esta Semana Grande.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas por el nuevo recorrido oficial de Semana Santa y si la policía podría cortar las calles, ha aludido a la junta de seguridad, que se ha llevado a cabo este martes y que "resuelve estos temas".

En este punto, ha aludido a los puntos de cruce del recorrido oficial, como es, entre otros, calle Larios, donde se acumula gente en este punto al estar muy cerca de la zona de sillas, lo que crea "un tapón de gente, que va a pasar, pero mientras eso ocurre ve el paso de la cofradía correspondiente". Además, ha incidido en que, "a lo mejor va más gente porque entiende que es una oportunidad de verlo".

"Como este recorrido tiene más oportunidades para ver las procesiones sin tener que tener sillas, al tener más espacios de disfrute libre de la Semana Santa, no es necesario que haya acumulaciones en esos puntos y sobre todo, se pone más alejado para tener un espacio libre por si hay cualquier necesidad de la zona que hay público hacia fuera se haga con más facilidad", ha explicado.

De igual modo, ha detallado que se ha planteado también despejar las zonas donde hay mesas y sillas "dejando siempre tres metros libres y eso va a estar funcionando mejor que otras veces". "Hay más recorrido y longitud para que haya más puntos de paso para poder moverse dentro del conjunto de las sillas en paralelo y en vertical", ha explicado.

Para el alcalde de Málaga, "todo esto son elementos positivos". Por otro lado, en relación con los espacios fuera del recorrido oficial también, ha dicho, estarán atentos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para que todo "transcurra bien", ha incidido De la Torre, aclarando que se toman medidas de protección "de evitar vehículos que puedan sorprender sea involuntariamente o voluntariamente con ganas de hacer daño".

"La ciudad --ha continuado-- ya está entrenada en esa línea y ese entrenamiento lo va seguir practicando en esta ocasión también", ha agregado.

Por otro lado, ha aludido a, como en años anteriores, las medidas de protección disuasorias utilizas en la ciudad, además de las cámaras, aparte de las actuales, que están ya autorizadas, aunque "no puestas en marcha por no tener presupuestos. Son los problemas que ocurren cuando no están aprobadas las cuentas; ocurre esto y más cosas, eso deben saberlo quienes los frenan y ponen, a veces, estrategias de partido por encima del interés de la ciudad".

Ha lamentado, en ese sentido, que esta actitud "nos retrasa el poder tener ya operativos el conjunto de cámaras". No obstante, ha aclarado que se ha llevado a cabo un contrato menor para poder alquilar, mientras tanto, una parte en las zonas que más utilidad puede tener.

"Estas cámaras van a dar información al centro de Emergencias, donde, además de la Policía Local, está la Nacional, la Guardia Civil... y hay una capacidad de información y de coordinación de la respuesta muy buena". De igual modo, ha aludido que también se da respuesta, a través del operativo, sanitaria, de bomberos, etcétera.

"Se hace todo lo necesario para que tengamos una Semana Santa donde las contingencias que se puedan producir en materia de seguridad, de cualquier tema de salud u otras puedan tener una respuesta", ha destacado.