El alcalde de Rincón expresa su repulsa ante la muerte violenta de una mujer e insta a denunciar toda agresión

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. - AYTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA - Archivo

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Rincón de la Victoria (Málaga), Francisco Salado, ha expresado su pésame a la familia y amigos de la mujer, vecina de la localidad que este sábado "ha perdido la vida, presuntamente a manos de su expareja", que ha sido detenido; y ha mostrado su "más absoluta condena y repulsa" ante este nuevo supuesto caso de violencia machista.

Así lo ha dicho el regidor, a través de un mensaje en redes sociales, consultado por Europa Press, desde el que ha invitado "a todas las mujeres a que no duden ni un momento en denunciar cualquier tipo de agresión" y a todas las personas "a que reaccionen y denuncien cualquier tipo de situación anómala y que pueda generar en un caso de violencia".

Asimismo, Salado ha anunciado que el municipio de Rincón de la Victoria guardará este domingo un minuto a las puertas del Ayuntamiento en una concentración pacífica a partir de las 12.00 horas en señal de repulsa.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha indicado en un mensaje en X que están recabando datos para su remisión a la Delegación del Gobierno de Violencia de Género en relación con la muerte violenta de esta mujer, que todo apunta sería víctima de violencia machista. No existen antecedentes en el sistema Viogen ni denuncias previas.

Los hechos han sucedido en la mañana de este sábado en la zona de Cotomar, de dicha localidad. Un hombre, de 61 años, ha sido detenido por su presunta relación con la muerte violenta de su expareja, una mujer de 60 años, han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Vecinos han alertado de una pelea de pareja y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que han encontrado el cuerpo de la mujer rodeado de sangre y con signos de violencia. También se han personado efectivos de la Policía Local, han apuntado las fuentes, quienes han señalado que la principal línea de investigación es la violencia machista.