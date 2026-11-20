La candidata al Senado por el PP de Málaga y alcaldesa de la localidad malagueña de Torremolinos, Margarita del Cid, junto a regidores en la Costa del Sol y el coordinador de Fomento y Movilidad del PP andaluz, Mario Muñoz-Atanet. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Senado por el PP de Málaga y alcaldesa de la localidad malagueña de Torremolinos, Margarita del Cid, ha reivindicado este viernes el compromiso de Alberto Núñez Feijóo para mejorar la red de Cercanías de Málaga y ha señalado la apuesta de la formación para "planificar, presupuestar y ejecutar tareas de mantenimiento y las inversiones necesarias para que los malagueños puedan volver a confiar en el tren".

Así lo ha expuesto junto a los alcaldes de Málaga, Benalmádena y Fuengirola, Francisco de la Torre, Juan Antonio Lara y Ana Mula, quienes han criticado "el deterioro" de la línea que está considerada como "la más rentable de España", dato que ha suscrito el coordinador de Fomento y Movilidad del PP andaluz, Mario Muñoz-Atanet.

Este ha destacado que el núcleo Málaga-Fuengirola registra "el mejor nivel de rentabilidad de España y una de las mayores ratios de viajeros por kilómetro del país, al nivel de Cataluña, pese al agravio inversor de Sánchez".

La candidata al Senado ha subrayado que "los alcaldes que estamos unidos por esta línea ferroviaria compartimos una joya" y ha señalado que el programa de Alberto Núñez Feijóo recoge expresamente la necesidad de mejorar las líneas de Cercanías.

"No puede ser que una provincia que es líder en crecimiento en España tenga una línea ferroviaria que se planificó hace 50 años y que no se ha mejorado, pese al aumento de población y a contar con el tercer aeropuerto del país", ha abundado del Cid, quien ha criticado que "ni siquiera los empleados que hacen el turno de madrugada pueden contar con este servicio para ir a su puesto de trabajo en el aeródromo malagueño".

En esta línea, la candidata ha advertido de que "necesitamos un compromiso con Málaga, con la Costa del Sol; necesitamos que se invierta y mejores trenes, con más capacidad y más frecuencias, así como mejores apeaderos y, en general, mejores servicios públicos".

En definitiva, ha añadido, "necesitamos que los malagueños puedan volver a confiar en el tren; eso es lo que esperamos en el futuro y lo que podemos conseguir votando el 29 de noviembre al PP".

Por su parte, Muñoz-Atanet ha lamentado las incidencias "permanentes, las retenciones y el colapso" de un servicio que ha calificado como "deficiente" y ha recordado que la pasada semana el Cercanías registró 150 incidencias en la línea C-1.

Así, ha achacado a este funcionamiento "deficitario" la pérdida de dos millones de viajeros en un año, pasando de 17 a 15 millones en Málaga "como consecuencia de la falta de atención e inversión que sufren los trenes de la provincia y de toda Andalucía".

El dirigente regional ha insistido en que el 75% de los costes de la línea C-1 son cubiertos por los ingresos de los viajeros, lo que evidencia aún más "el abandono por parte del Ejecutivo central", y ha puesto el foco sobre la población flotante que registra la Costa del Sol, punto en el que ha señalado que la ausencia de tren hasta Marbella, Estepona y Algeciras "hace a los visitantes cautivos del transporte por carretera".

Sobre el tren litoral, ha reivindicado que el PP avanzó el estudio informativo, "si bien este Gobierno, que primero dijo que no había ningún papel, habla de un estudio del que no tenemos ninguna información", ha lamentado.

"Necesitamos gobiernos que se sienten a trabajar, a escuchar a los territorios y a conocer la problemática de los alcaldes y de la población a la que representan para buscar soluciones", ha añadido y ha valorado el modelo andaluz de Juanma Moreno, "un Gobierno con capacidad de escucha, de gestión; ese es el modelo que es el que representa Alberto Núñez Feijóo".

Asimismo, ha afirmado que "este 29 de noviembre nos jugamos seguir con esta tendencia de decadencia o cambiar hacia un gobierno de gestión que evite incidencias y ha citado el apagón, Ceuta y los accidentes de Adamuz y Urda".

En esta línea, De la Torre ha afirmado que el Cercanías es un tema "vital" para la movilidad sostenible de la provincia y ha advertido del aumento de población en los municipios de la Costa del Sol. Así, ha reclamado una planificación del Gobierno para articular la conectividad de un territorio que merece un servicio mejor que el que reciben ahora los ciudadanos.

Además, ha incidido en la necesidad del tren litoral y ha lamentado que no se tengan noticias de los estudios iniciados por el Gobierno, además de reivindicar las necesidades de la línea C-2, "muy ligada al crecimiento poblacional de la provincia por el Guadalhorce", apelando a la necesidad de crear una intermodalidad sostenible.

La alcaldesa de Fuengirola ha advertido de que "llevamos años reclamando un mejor trato de mantenimiento, conservación y actuaciones; mejores frecuencias y más trenes, y la respuesta ha sido siempre el silencio a todas las demandas por parte de un medio de transporte que utilizan miles de vecinos para ir a trabajar o estudiar".

En materia de mantenimiento, Mula ha aseverado que hace unos 30 años que no se pinta la línea del tren en superficie. "Hay una absoluta dejación en conservación, mantenimiento y mejora de la línea de tren más rentable de España", ha apostillado.

Por último, el alcalde de Benalmádena ha denunciado el abandono inversor del Gobierno y ha recordado cómo una ministra socialista prometió en 2023 el apeadero de nueva Torrequebrada, afeando los incumplimientos del Ejecutivo tanto en el aumento de las frecuencias como de la capacidad de los trenes. "Hablamos de un medio de transporte totalmente desastroso por la falta de inversión y de mantenimiento en estos ocho años", ha concluido Lara.