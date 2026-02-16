La alcaldesa de Torremolinos (Málaga) cifra en casi 700.000 euros los daños provocados por los temporales en las playas

La alcaldesa de Torremolinos cifra en casi 700.000 euros los daños provocados por los temporales en las playas - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha informado de que las pérdidas y daños provocados por la sucesión de temporales que han azotado a la ciudad costasoleña ascienden "a más de 670.000 euros, solo en lo que se refiere a las playas y equipamientos torremolinenses". La regidora ha detallado que se trata de reposición de pasarelas, sustitución de equipamientos dañados, como duchas y torretas de salvamento, y alquiler de maquinaria pesada para el movimiento de arena y rocalla.

Del Cid ha apuntado que "solo en la zona del morro que separa El Bajondillo de La Carihuela se han perdido más de 12.000 metros cúbicos de arena. Pero también se han cuantificado importantes daños en el paseo marítimo de Los Álamos que afectan a más de 500 metros del mismo y que va a requerir de intervenciones de calado",

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa durante la presentación de Expoplaya, encuentro profesional de referencia del sector que este viernes celebra su 49 edición en el Palacio de Congresos de Torremolinos.

La alcaldesa ha instado "a todos los que tenemos competencias, nosotros ya lo estamos haciendo por nuestra parte, a que ahora mismo tenemos una cita urgente con nuestras playas y nuestros empresarios de playas. En ese sentido, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y los Ayuntamientos tenemos que trabajar de forma conjunta".

"El Ayuntamiento de Torremolinos, desde el minuto uno, tiene el firme compromiso con los empresarios de playa y sabéis cuáles son nuestras prioridades como gobierno. La inversión con recursos propios en la mejora y restablecimiento de la normalidad es un compromiso firme. Si luego logramos recuperar algo de las aportaciones que vamos a hacer, bienvenido sea, pero tenemos claro cuáles son nuestras prioridades", ha resaltado Del Cid.

La alcaldesa ha señalado que "la principal industria de nuestro territorio, la turística, no puede permitirse que, a escasos meses de que arranque la temporada, nuestras playas se encuentren muy afectadas por el paso del temporal que hemos sufrido y que sufrimos".

La regidora también ha subrayado que "desde el minuto uno, el Ayuntamiento de Torremolinos ha dispuesto todos los medios necesarios para restablecer la normalidad lo antes posible. Pero lo estamos haciendo a pulmón, con nuestros recursos".

Del Cid ha recordado que "el liderazgo de un destino como Torremolinos y la Costa del Sol no se logra de un día para otro, hay que cuidarlo y trabajarlo a diario. De ahí que debamos contar con unas infraestructuras competitivas y a la altura de un destino como la Costa del Sol".

La alcaldesa también ha incidido en que "no es de recibo que nuestra provincia se encuentre aislada por vía ferroviaria; hemos conocido que Turismo Costa del Sol y la Diputación han estimado en 109 millones de euros las pérdidas del sector por el cierre del AVE Madrid-Málaga".

"Ni unas carreteras gravemente dañadas, colapsadas. Ni un Cercanías con deficiencias y unas frecuencias desfasadas; un servicio que es único porque te permite llegar desde al aeropuerto a Torremolinos en cinco minutos y al centro de Málaga en apenas 15 minutos", ha añadido Del Cid.