Cartel de Alejandro Sanz en Marenostrum Fuengirola - MARENOSTRUM FUENGIROLA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) - El artista Alejandro Sanz se incorpora a la programación de Marenostrum Fuengirola 2027, que se celebra en el citado municipio malagueño.

En concreto, actuará el próximo 10 de julio en el escenario Unicaja, en "una de las citas destacadas de su nueva temporada de conciertos en España", han señalado desde la organización en un comunicado.

Una gira que, tras arrancar en mayo con dos actuaciones en Estados Unidos, llevará al músico por distintos puntos del país durante el verano.

El calendario internacional comenzará con dos conciertos ya anunciados en Estados Unidos: el 13 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn y el 15 de mayo en el Kaseya Center de Miami. Tras este primer encuentro con el público estadounidense, Alejandro Sanz pondrá rumbo a España para protagonizar una nueva temporada de conciertos.

Tenerife será el punto de partida de este recorrido, que contempla ya once paradas y pasará por ciudades como Zaragoza, Vigo, Granada, Córdoba, Cáceres, Almería y Fuengirola, entre otras.

Las entradas estarán a la venta el próximo martes 24 de noviembre a las 10,00 horas en https://marenostrumfuengirola.com/, han señalado desde la organización.